賴清德幹話再添一筆 網吼：這人沒救了吧

2018年03月10日 08:11 中時電子報 陳怡文

日前大陸證監會發審委短短36天完成台灣企業在上海A股IPO流程。行政院長賴清德表示企業界對台灣的心都會有，但也需要發展的地方，所以目前行政院最重要的事情就是解決投資障礙，號召企業界投資台灣，只要台灣經濟可以發展，根穩了，自然而然可以吸引到他們。對此，網友批「只能靠喊話喔？政策呢？」、「有心也是灰心」直言賴清德這人沒救了吧？

針對台企只花36天就在A股上市，外界憂台灣資本市場將受影響。對此，賴清德表示，非30多天就通過，此公司在陸努力一年多。並強調會努力解決投資障礙，並號召企業界投資台灣，「根穩了，自然可以吸引到他們」。

有網友表示「別說努力一年多，就算在台灣努力三十年，要申請個東西就被政客卡關！連一個大學校長都可以無聊無聊卡個夠，過了政府那關，又要面對更種社運流氓，好不容易申請過了，有事沒事缺水缺點缺人，好不容易營運了，更不幸的是還要被勞運團體圍廠抗議…」。

其他網友也質疑「所以對應的政策是…？」、「標準的官場回答，有說跟沒說一樣，官員們可以繼續當把頭藏在沙裡的鴕鳥吧…」、「台灣缺水、缺電，還有專門惡搞的綠營政客，叫台灣人都心寒，還什麼企業界台灣的心？」、「記者少聽了一個字，應該是『對台灣死的心都會有』」、「企業出走、讓世界看見台灣資進黨執政以來最大的貢獻」。

(中時電子報)