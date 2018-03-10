川普花9億圓夢秀拳頭 美雙11大閱兵

2018年03月10日 08:25 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普終於如願以償，一份周五公佈的五角大廈備忘錄說，閱兵將於11月11日的退伍軍人節當天，在華府舉行。

據路透9日報導，上個月川普要求五角大廈研究舉行一場頌揚美軍的閱兵。備忘錄上針對11月的閱兵列了一些方針，並指出閱兵路線將從白宮到美國國會大廈，並會在閱兵最後展現盛大的空中武力。

而川普國際飯店（Trump International Hotel）就位於白宮到美國國會大廈之間的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上。

此外，備忘錄還說，閱兵的焦點將在於向從美國獨立戰爭至今的所有退伍軍人致敬。然而，批評者說，一場閱兵可能耗掉數以百萬美元，而五角大廈卻為亟需更穩定的軍費傷腦筋。

白宮預算首長先前透露，這場閱兵最多可能花掉納稅人3,000萬美元（近9億台幣）。

一般來說，美國鮮少舉行閱兵，而在其他國家，通常是藉閱兵來慶祝戰勝，或是展現軍力。1991年，美國曾因在波灣戰爭中，將海珊（Saddam Hussein）的伊拉克部隊逐出科威特，而在華盛頓舉行過大閱兵。

而據《華盛頓郵報》（The Washington Post）先前報導，川普會想舉行大閱兵，是從去年出席法國巴黎國慶大閱兵得來的靈感。當時川普看到法國陣容龐大的閱兵，簡直讚嘆不已。幕僚說，川普在從巴黎搭空軍一號總統專機返美時告訴他們，法國大閱兵令他驚羨，他想在美國也來一場。

直到去年訪法兩個月後，川普仍念念不忘大閱兵，他告訴記者，那是他這輩子所見過最棒的閱兵之一。那展現了軍力，無論對法國，或對法國民心士氣來說，都是很棒的事。

當時他出席紐約聯合國大會會外會，與法國總統馬克宏會談，儘管馬克宏就坐在身邊，但他仍毫不避諱地說，「我們一定要想辦法超越」。

(中時電子報)