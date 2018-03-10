資深歌手美黛 花葬長眠陽明山 侯麗芳感念淚崩

2018年03月10日 08:57 中時 蔡琛儀

資深歌手美黛1月29日因肝內膽管癌病逝桃園振興醫院，享壽79歲（虛歲80歲），死訊瞞了近一個月才曝光，震驚演藝圈，今天早上於二殯舉辦告別式，包括林沖、張瑠瓊、侯麗芳、吳靜嫻、張琪、葉蔻、上官萍、吳秀珠、李靜美、金澎、孔蘭薰等歌圈內好友都到場，要送好友最後一程。

美黛一直是個怕給他人添麻煩的人，生前就已交代不收花籃、奠儀，今天火葬後，家屬即將她的骨灰以「花葬」方式灑在陽明山，長眠於一片青山中。她的遺照優雅大方，華風文化總監劉國煒透露，照片是去年5月演唱會在後台拍的，她當時興起要求幫忙拍照，並說：「未來可以用到。」

美黛好友侯麗芳、吳靜嫻上台致詞，侯麗芳邊說邊哽咽淚崩：「美黛姐是個熱心助人的好人，17年前我過50歲生日，她一口答應我，她坐在椅子上唱3首歌，她說她脊椎有點問題，這種勤奮我難忘懷。」

美黛大了侯麗芳足足一輪，侯麗芳感念說：「她對我說：『侯麗芳我們都是努力工作的人，實實在在的人。』我說我會記得妳的教誨，她說屬兔的人都很善良，她照顧後進，還向唱片公司推薦，卻從不邀功，她桃李滿天下，希望大家哪天上了天國能與她重逢，祝福她在天國做個歌唱天使。」

吳靜嫻則說，美黛作風簡樸，非常照顧後進，「雖然她現在走了，但她的好歌會永留大家心中。」

(中時)