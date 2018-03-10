中市民宅暗夜惡火 精障女子命喪火窟

台中市建成路巷內透天民宅暗夜起火，1名女子喪身火窟。（陳淑芬翻攝）

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台中市透天民宅起火，消防人員爬上2樓搶救受困女子。（陳淑芬翻攝）

台中市東區建成路巷內透天民宅近10日凌晨發生火災，現場煙霧迷漫，林姓男子指稱妹妹仍受困火場，消防人員緊急灌救，救出35歲林女時已無生命跡象，經送醫不治，初步研判疑似1樓後側堆放雜物起火延燒，相關單位正進一步調查起火原因。

台中市消防局在9日深夜23時43分獲報，東區建成路巷內1處1樓RC建物、2樓鐵皮加蓋的透天民宅發生火災，消防局動員東英、信義、中區、大誠分隊及第七大隊等單位，出動救災護車14輛及人員40多名，由第七大隊大隊長吳進宗帶隊前往搶救。

搶救人員抵達現場，透天厝1樓起火現場濃煙密布，現場1名林姓男子指稱，他35歲的妹妹受困在2樓房間，消防人員緊急佈署水線，消防人員以梯爬上2樓灌救。

搶救人員搶進火場發現2樓房門內鎖，雖火勢並未波及，但現場濃煙密布，經破門而入發現林女躺臥床邊身上蓋著棉被，消防人員在10日凌晨零時15分救出林女，經檢傷已無生命徵象，將兄妹緊急送醫，林男鼻孔處燻黑，自稱無礙拒絕就醫，醫院在1時22分宣布林女死亡。

據了解，40歲林男與35歲林妹都患有精神障礙，林男較輕微未服藥治療，而林女病況較嚴重目前服藥治療中，兄妹同住透天厝，林男住在1樓房間、林女住2樓房間。

台中市消防局表示，火勢在10日零時19分撲滅，清查火場發現起火點疑似1樓後側房間旁儲藏室內雜物無故燃燒，2樓房間受到煙燻，燃燒面積20平方公尺、財物損失2萬元，起火原因相關單位正進一步調查中。

(中時)

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