對岸祭31條搶人 陸生：事已至此 台灣何不借力再起？

大陸國台辦發言人安峰山28日公布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》。(旺報/陳君碩攝)

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中時電子報

在大陸新一屆兩會開幕前，國台辦於2月28日記者會上，整合多個部會，宣佈共31項惠臺政策的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，將給予台資企業與個人多種與大陸同等的優惠和待遇。此舉被視為對岸大灑優惠搶人才，引發島內正負兩極的討論與爭議。面對台灣的疑慮，來台6年、現就讀於台大的博士生張可透過臉書呼籲，「事已至此，台灣是否還要在一些難以取勝的領域陪著（大陸）玩下去，或應該另闢蹊徑重開戰場，借力發展？」

國台辦宣佈31項惠台政策 推與陸同等待遇

有著大陸、英國與台灣經驗的他認為，用一個或許不恰當的比喻來說，當年中日「二十一條協定」被後世稱為「亡國二十一條」，那麼從上個月所頒布的「惠臺三十一條」不吝是另一種新條款。只不過，這種單方面的「亡國」，根本不需要獲得台灣的首肯。在我看來，這個「惠臺三十一條」它具有分水嶺式的意義，如果當年的「服貿」需要雙方通過制度化的形式來確立，「惠臺三十一條」象征著一種全面單方面改變現狀的姿態。

在這種姿態下，北京使用各個擊破、分進合擊、圍而不打、先圍再打、又圍又打的手段，分化、消解、拉攏甚至敲打台灣的各個社會階層、勢力。從過去單一的將國族認同轉化為普惠性的經濟資本，逐步拓展成提供具有針對性的多重資本的形式，甚至允許你帶著台灣所累積的文化資本「帶槍投靠」，從全面承認台灣學者過去的研究成果就是最好的例證。

反觀台灣，在這些凌厲攻勢下，台灣顯得愈發被動防守，甚至有時候顯得毫無招架之力，政策愈發僵化教條。假如台灣意識到自己面對中國時，在經濟、軍事等方面所面臨日益不對稱的競爭，還有哪些方面能夠與大陸一較高下呢？在此反用中共的歷史，試舉一例。

1936年中共被國府驅趕至延安，為了生存、鞏固和發展，中共將延安從意象上建構成了一種「精神的桃花源」，結果在與國民黨對知識分子的競爭中，獲得大勝。大批國統區的知識分子如過江之鯽般，前赴後繼突破封鎖來到物質上一窮二白的延安。雖然其後歷經「審幹」、「反特」，成為中國近代知識分子精神恐怖的開端，但是中共在意識形態和文化領域對國民黨的勝利，持續到了1949年是毫無疑問的。

面對島內愈來愈不理性的想法，旅台6年且多有感觸的他建議，台灣要能繼續發展，最大關鍵在於「能留住各方人才」。毛澤東曾言，「一朝權在手，便把令來行」，中共上位的歷史經驗，不僅靠的是陰謀詭計和權力的壓倒性支配，更重要的是，要有其長遠的籌劃和魄力；從對手的勝利所取得的收穫，永遠都有幫助、永遠都不算太遲。

(中時電子報)

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