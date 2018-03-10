女力時代！農村再生、開創在地美好未來

2018年03月10日 08:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

剛過完「三八婦女節」，這些年來，女力抬頭，憑藉創意、熱情改變我們的未來！緊跟著時代潮流，女性意識逐漸成長茁壯，新北市農村再生社區中有六位女性，秉持著熱忱為居民服務的意念，陪伴著在地辛苦耕耘至今，才有今日的豐富樣貌，發掘她們認真為鄉土付出所展現的豐碩成果。

「淳樸、自然歸真卻不失自我、個性乾脆，擁有堅定目標」，這是她們給人的深刻印象，剛柔並濟的特質使她們容易看見社區所需，並且願意主動改變它。三芝區三和社區理事長劉秀鳳打造「三和櫻芝棧」，將舊有倉庫彩繪海洋生態，提供大眾農村體驗與DIY的場域。

平溪區紫東社區秘書。（新北市農業局提供）

三芝區樂天社區總幹事陳佩琛辦理「樂天社區產業體驗活動」，製作地瓜提拉米蘇等，將農產品與西式點心結合。

萬里區中幅社區理事長林蕙雅辦理「中幅社區農村饗宴活動」，運用當地小農食材，製作三色透抽卷等在地特色料理供社區居民共餐; 石碇區烏塗社區理事長王思婷辦理「烏塗社區在地植物染布課程活動」，推廣傳統茶葉、薯榔等天然植物染，具有環保意義並讓居民習得好染技。

平溪區紫東社區秘書王碧嬌辦理「好山好水好紫東活動」及鑼鼓陣傳承，結合在地生態旅遊、講習及傳統，凝聚社區意識；淡水區忠山社區江蔥總幹事開辦「忠山水漾-農村樂活動」，讓民眾到當地體驗稻米農耕生活。

這些社區女性領導者鼓勵居民走進社區，舉辦實務課程，推廣生態教育、在地農產與傳統文化，一步一腳印，腳踏實地，讓社區不斷成長，也讓社區居民們看到了未來發展可能性，她們認為農村再生社區是居民們團結合作共同打造出來，要能讓社區的好被更多人看見。

新北市農業局表示，農再社區女性對於在地的用心，讓農村再生充滿關懷與愛，陪伴社區開創理想願景。歡迎大家有空前往新北市農村再生社區走訪，給農村社區一點掌聲與鼓勵，您將發現社區蛻變後嶄新的美好。

(中時電子報)