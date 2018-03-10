MLB》奪冠隔年迷航？太空人凱寇：我們不是小熊

太空人想挑戰二連霸，凱寇對球隊有信心。(美聯社)

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中時電子報

小熊前年相隔108年再度捧冠後，去年不再展現絕對制宰力，今年的太空人，也不免讓人擔心會罹患這樣的「奪冠症候群」，跟小熊走向類似的命運，不過，太空人左投王牌凱寇(Dallas Keuchel)不認為那會發生在他們身上，「我們不是小熊，我相信我們依舊有很棒的球員。」

在大聯盟，要連霸並不是件容易的事，自洋基1998到2000年寫下三連霸紀錄後，沒有球隊再達成這個成就。太空人休季期間，除了貝爾川(Carlos Beltran)引退，主力陣容幾乎都還在陣中，還挖來前海盜王牌寇爾(Gerrit Cole)助拳，戰力更上一層樓。

只是太空人奪冠後，跑去迪士尼、受訪、上節目等，出席不少活動，使得休息時間減少。麥卡勒斯(Lance McCullers)直言，活動幾乎滿檔，能為新球季備戰的時間並不多，他接受所有媒體的邀約，有時一天就有2到3次訪問，「那不是休季期間，是媒體巡迴之旅。」

麥卡勒斯也說，世界大賽落幕後，其他球員著手訓練、替新球季做準備時，他們是在受訪或做其他工作，「因為贏下冠軍，這感覺是不錯，但與此同時，也會帶來一些心理上的疲憊感。」儘管休息時間變少，太空人球員仍堅信他們有機會挑戰連霸。

「我們調適得很好。」艾爾圖維(Jose Altuve)認為，所有人都有認知，明白自己春訓該做什麼，「如果需要把一切簡單化，就那麼做，我覺得我們完全沒問題，我喜歡我看到的一切。」太空人截至昨天，熱身賽戰績10勝5敗，僅次洋基排美聯第二。

(中時電子報)

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