85大樓又神隱？今起3天高屏空汙「紅害等級」

2018年03月10日 09:05 中時電子報 莊楚雯

上週六霧霾襲擊全台，嚴重程度就像大衛魔術，把高雄知名地標85大樓，眼睜睜變不見；一個禮拜後，今天的高屏空汙依然亮紅燈，究竟85大樓能否撐過消失的命運？環保署表示，雖然受到強烈大陸冷氣團影響，但中南部地區風速較弱，大氣擴散條件逐漸轉差，污染物容易累積。高屏空品區污染物不易擴散為「紅色警示」；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

明天(3/11) 強烈大陸冷氣團減弱，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。中南部弱風區域將持續擴大，因此高屏地區延續前一日污染情況，污染物不易擴散為「紅色警示」；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

環保署表示，後天(3/12) 12日，高屏地區因風速仍弱、污染物不易擴散為「紅色警示」；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。氣象局預計於16日之後，可能有另一波雲系接近，空氣品質可望改善。

(中時電子報)