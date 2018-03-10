NBA》馬刺帕總：科爾選總統 我當副手

2018年03月10日 09:13 中時電子報 盧品青

馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)除了用兵有術，向來也以堅定的政治立場聞名，媒體老是喜歡慫恿他出來角逐大位。問題是如果帕總出來選，他的副總統要找誰？勇士隊總教練科爾(Steve Kerr)？

從最近FOX女主播嗆聲「籃球員閉嘴打球」的事件看來，其實帕總很早就開始鼓勵球員發聲。帕總練球時還會依照政治立場來給球員分組，投票給共和黨小布希(George W. Bush)的組成一隊，投給民主黨高爾(Al Gore)的組一隊。支持稅改的一隊，反對的站到另一邊。

科爾在1998-2000年球季與效力馬刺，最後2003年於馬刺退休。「帕總鼓勵大家去思考這些事情。」帕總對於政治高度關注，經常為黑人與弱勢發聲，批評白人至上主義，這些都讓科爾留下深刻印象。

然而帕總卻不想選總統：「應該是科爾出來選，然後我當他的副手才對。不過我們都明白自己不是那塊料。」69歲的帕總與52歲的科爾儘管帶兵哲學很不同，但他們具有相同的政治立場，兩人一直保持良好關係。

科爾的兒子尼克(Nick Kerr)目前還任職於馬刺球團，帕總常開玩笑說：「尼克是被派來埋伏的間諜。」儘管勇士現在是馬刺的大敵，帕總仍表示：「我們打敗勇士的機會很渺茫，但我就算贏了也不會很開心，因為我最不想看到科爾輸球。」

去年季後賽勇士弄傷了馬刺主將里歐納德(Kawhi Leonard)，4戰橫掃馬刺，科爾甚至有點不忍。「我為球隊開心，但為帕總難過。」科爾表示，「帕總永遠都會是我的好朋友。」

(中時電子報)