影》賓士狂飆撞死太陽餅老闆娘 夫慟：富二代酒駕都不怕

2018年03月10日 09:18 中時電子報 黃眉青 、中國時報 陳淑芬 、中國時報

5名年輕人10日凌晨酒後在台灣大道狂飆，高速從後撞上一台機車，機車駕駛為知名太陽餅店老闆娘，當場死亡。(圖/中天)

(13:53，新增肇事者家屬說法)台中市又發生深夜酒駕撞死人事件，台灣大道與中華路口10日凌晨1時30分21歲莊姓男子與友人與友人從酒吧出來，不聽勸止執意駕駛賓士車，一路加速飆駛，從後方追撞騎機車的太陽餅店王姓老闆娘當場撞死，王婦丈夫到場痛心大罵「富二代酒駕都不怕」。警方訊後依不確定故意殺人罪嫌將莊男送辦。

警方調查，莊男與多名高中同學在台中火車站附近的1家酒吧聚餐，10日凌晨近2時離開酒吧，莊男拿取林姓友人駕駛的賓士車鑰匙，要開車載友人離開，林男以他喝酒勸阻，但莊男堅持載同行4人上路欲返回台中工業區住處，同車友人勸止「開慢一點」，但莊男一路飆速行駛。

莊男開至台灣大道與中華路口附近，從後追撞58歲的王姓女騎士，王婦當場無生命跡象，救護車到場緊急送醫搶救不治。警方到場進行酒測，莊男酒精濃度測得0.75毫克，另同行的劉姓友人0.53毫克、李姓友人0.11毫克，肇事車輛的車主是同行林姓友人母親所有。

中市發生深夜酒駕撞死人事件，莊姓男子不聽勸止執意駕駛賓士車加速飆駛，撞死騎機車的太陽餅店王姓老闆娘，圖為王婦所騎機車。（陳淑芬翻攝）

酒駕撞死人的肇事車輛。（陳淑芬攝）

據了解，死者王姓婦人和小舅子在台中市經營50年太陽餅老店，王婦每天負責關門，平時深夜12點多回家，但昨日家屬遲遲等不到婦人回家，正擔心時接到婦人不幸死亡噩耗。王婦丈夫接獲通知到場看到老婆遭開進口車的年輕人撞死，傷痛欲絕當場怒罵「富二代酒駕都不怕」

莊男向警方自稱是車床工人，但據了解，他是台中工業區某工具機公司小開。莊父中午到派出所了解時指稱，兒子在自家工廠上班，平日以機車或開公司車代步，也常提醒他不能酒駕，也沒有過酒駕紀錄。他近日因開公司車超速，車牌及駕照都被吊銷，9日晚間10時許出門時指稱要與友人到KTV唱歌，還說10日凌晨2時就要返家，但逾時未歸，家人打電話給他，就沒接了。

莊父說，兒子向他認錯表達「對家屬很抱歉」、「知道不對了」，他當場指責兒子闖下大禍，且人已過往如何對家屬交代。至於後續的處理，莊父指出，兒子已成年，希望他先與家屬溝通。

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(中時電子報)