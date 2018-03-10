MLB》大谷翔平不振 紐媒：陣痛期還是狀況更糟？

大谷翔平投打狀況還未調整到位，紐媒提出疑問。(美聯社)

友善列印
中時電子報

大谷翔平的「投打二刀流」挑戰，至今看來，結果不算理想，大谷今(10日)於墨西哥聯盟投熱身賽，3局慘失6分，《紐約郵報》記者施曼(Joel Sherman)質疑，天使是否擔心大谷不振到例行賽，但總管艾普勒(Billy Eppler)不願多談，「先想到那些浪費時間跟精力。」

23歲的大谷喊話挑戰投打兼修，然而，打擊11打數僅1安，投球也還沒拿出好表現。他今投小聯盟選手眾多的「B Game」，投3局失6分，最快球速催到95英里(約153公里)，多數速球落在91到94英里間，控球不穩、拿手的滑球也有不少失投，造成17次揮空、3次暴投。

攤開大谷此役對手的打線，最知名的是2011年打過大聯盟的坎圖(Jorge Cantu)；首局轟大谷全壘打的馬丁(Dustin Martin)，生涯都在3A，沒上過大聯盟。單就結果，大谷還未拿出如預期的表現，施曼也詢問此役到場觀戰的艾普勒，是否會擔心大谷在投打兩端都失敗。

艾普勒不願多談，也表示還沒想到這件事，那是無法確定的事，提前預想只是浪費時間跟精力，如果真的發生那樣的狀況，他們會再想辦法解決。施曼解釋，大谷投打身手出色，值得為他做出些改變，但難關也不少，這也是他好奇大谷若持續低迷，天使容忍度有多高的原因。

艾普勒堅持，他們還不會放棄讓大谷「二刀流」，儘管目前大谷還低迷，他也盡可能不去在意結果。施曼質疑，到開季還有約3周，現在這些過程，只是大谷在繳學費的過程，還是會演變成其他糟糕的狀況？對天使來說，好消息是大谷目前在球隊，還適應得不錯。

(中時電子報)

NBA》柯瑞右腳踝消腫 預估只會缺… NBA》又批隊友？小刺客：湖人太…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。