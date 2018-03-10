持續強化戰力 陸傳欲增購新蘇愷35戰機

俄國空軍現役主力之一的蘇愷35戰機。（圖/蘇霍伊航空集團官網）

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中時電子報

據國家利益新聞（National Interest）報導，繼去年底俄羅斯向大陸交付第三批5架蘇愷35戰機（Sukhoi Su-35）後，最新傳聞指出，解放軍很可能再向俄羅斯提出需求，增購新一批蘇愷35戰機，藉此持續強化南方地區的空戰能力。事實上，大陸解放軍於2015年，向俄羅斯訂購24架蘇愷35S戰機（Sukhoi Su-35），總價傳高達30億美元（約932億台幣）。目前已先後交付19架，正式進駐廣東一帶的基地，作為威嚇南海和台灣週邊地區的戰力之一。

由蘇霍伊航空集團（Sukhoi Company）研發製造，蘇愷35戰機於1988年首次試飛、1995年正式投入服役，目前僅有約70多架蘇愷35戰機在俄羅斯空軍服役。戰機分為原型和S型，屬於單座型第四代戰鬥機，和先前蘇愷27型戰機（Sukhoi Su-27）有相似的性能與零件設備。最高飛行時速可達2,500公里，最大飛行距離為4,000公里，機上裝有30釐米機砲和12個空對空和空對地飛彈掛載點，包含AS-17氪星超音速反艦飛彈（AS-17 Krypton）。

俄國空軍現役主力之一的蘇愷35戰機。（圖/蘇霍伊航空集團官網）

不少人懷疑，近年來國防工業技術快速發展的大陸，已擁有現役的殲11B、殲20、殲15等多款戰機的情況下，為何還需要花大錢向俄羅斯購買戰機？蘇愷35戰機首席試飛員謝爾蓋⋅波格丹認為，「最大的可能是，因為殲20尚處於製造初期，且價格昂貴，中國仍無法大量裝備；而殲11B雖在不斷升級，但終歸不是完全自主設計的產品，在優化升級上只能小修小改、無法大動筋骨。因此，通過直接購買成品飛機，可以迅速獲得未來優化設計的靈感與思路。」

(中時電子報)

文章來源：More Russian Su-35 fighters rumored to join PLAAF

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