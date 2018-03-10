MLB》大谷翔平爆6分 天使捕手：受關注狀況會更好

2018年03月10日 10:14 中時電子報 蔡銘仁

效力天使的大谷翔平今(10日)熱身賽對上墨西哥聯盟球隊，面對非大聯盟級的陣容，大谷投3局慘失6分，因球數達限制，沒能完成投4局的目標就退場，至今投球表現不算太理想，不過，天使捕手芮維拉(Rene Rivera)對大谷有信心，「一旦受關注，就會看到不一樣的投球。」

大谷此役投64球，其中42顆好球，三振6次、保送1次，另有2次暴投跟2次觸身球，失掉多達6分。熱身賽結果雖是僅供參考，不過，大谷面對的這支球隊，多數是小聯盟級選手，首局轟他全壘打的馬丁(Dustin Martin)，更是最高層級只爬到3A、沒上過大聯盟的打者。

大谷前2局投得不差，3下會一次掉3分，芮維拉認為3上天使進攻久，多少有些影響，「他(大谷)有點失控，但他很快找回狀況，並順利投完那一局。」儘管大谷投得不算好，但芮維拉對他有信心，直言一旦比賽的張力提升，大谷會繳出截然不同的身手。

這場比賽，連同天使總管艾普勒(Billy Eppler)跟投手教練，大概只有300名觀眾，對手也不是大聯盟球隊。芮維拉認為，這樣的情況下，很難激起腎上腺素，「一旦受關注，聽到比賽開打，你們會看到不一樣的狀況，球速更快、更犀利，那才是大谷，得給他一些時間。」

《橘郡紀事報》記者弗萊契(Jeff Fletcher)表示，面對大聯盟打者的興奮感，確實不太一樣，而大谷這3場下來，顯少真的跟大聯盟打者交手，現在天使並沒有試著保護大谷，而是盡力幫助他適應調整時程。

大谷下一場何時再先發登板，天使球團還未決定；弗萊契照目前天使對他的安排推測，可能是美國時間下周四。那天天使會分成兩隊，分別跟白襪及洛磯交手，大谷有可能會主投其中1場比賽。

(中時電子報)