辦公室說壞話、講是非 洪雪珍：政治學這2招必修

2018年03月10日 10:35 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

辦公室聊八卦、說閒話，其實也是職場政治學的一部份，如果修不好，可是要付出慘烈的代價！作家洪雪珍指出，尤其面對同事的壞話，要有一套SOP因應，且態度要像家裡的冰箱，千萬不要像蔬果處理機，摻和進去自己的情緒與意見，攪成一團。

洪雪珍在臉書上提到，有個年輕人Allen向她討教，該怎麼化解「公親變事主」的局面。起因是有同事跟他說別的同事壞話， Allen聽了忍不住打抱不平，跟著也說兩句對方的不是。沒想到，一個月後兩人和好，還一起不理會他，讓他覺得很受傷。

洪雪珍說，自己給他兩個解方，1.別認真把「說是非」當一回事，因為多半的人都是被情緒控制的動物，所以記得耳朵聽聽就算了，不必往心裡去。2.別提供任何進一步「可發揮」的評語，千萬不要附和，不過也不要完全不吭聲，這也會被解釋成你是默認。

碰到這樣的情形，這真是一個為難的時刻啊！洪雪珍認為，如果真的無法處理這種場面，就找個理由走開，快溜為妙吧。你可以不喜歡政治，但是不能拒絕政治，因為拒絕不了。一位人資界的主管曾提到親身經歷，他到美國英特爾拜訪，一位華裔主管談到自己力爭上游的心得：「不懂得政治，就別想出人頭地。」

洪雪珍指出，會處理閒話、是非、八卦，是一種生存能力，更是一種致勝的關鍵，所以要正視它們的存在，想好一套SOP處理它們，最後超越它們。如果心機不深沈、手段不高明的話，建議無妨退而求其次，至少做到以下這一點：做冰箱就好，不要做果菜機。也就是，別把自己莫名其妙地攪進去！

(中時電子報)