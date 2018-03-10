川普金正恩將會面 美名主持人酸：兩頂最醜髮型同框

2018年03月10日 10:47 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，透過南韓特使團居中牽線，美國總統川普（Donald Trump）於昨日答應，將計畫於5月份和北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）會面會談一事，震驚全球眼光。雖然大陸等國家對此事樂觀其成，但卻有不少名人嗤之以鼻。美國知名脫口秀主持人吉米·金摩（Jimmy Kimmel），就在自己的節目《吉米·金摩直播秀》（Jimmy Kimmel Live!）中諷刺，「（我無法想像）川普與金正恩會面同框的畫面，那將是兩頂全球最醜陋的髮型聚首之時。」

曾率團代表總統文在寅（Moon Jae-in）訪問平壤、並獲金正恩親自接見的南韓國家安保室長鄭義溶（Chung Eui-Yong），昨日在前往白宮（White House）訪問時，將金正恩的信件親手轉交川普，更轉達金正恩願意放棄核武試驗與任何彈道飛彈計畫，換取與美國進行最高層會談的機會，成功推動這歷史一刻。

It’s not that @RealDonaldTrump didn’t WANT to sign the @StormyDaniels #NDA, he just forgot… pic.twitter.com/fPYcNgf8o2 — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 2018年3月8日

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月9日

不過，雖然白宮與川普都表態美朝元首會面正「計畫中」，但其中包含的多項但書和條款，像是廢除核武與停止彈道飛彈研發等項目，至今都仍是雙方互不信任且猜忌的關鍵位置。若無法在5月前，在此兩項關鍵議題上取得共識，這場世紀會談仍有很大機會僅僅是一場夢。

南北韓38度線上的非軍事區。（圖/美聯社）

事實上，從韓戰（Korean War）開打至今，始終與北韓站在對立面的美國，多年至今仍無任何現任總統曾經踏上北韓領土之上。不過，倒是有兩位退休總統，分別以人道救援名義，踏上平壤（Pyongyang）與金家三代斡旋，他們是美國前總統卡特（Jimmy Carter）與柯林頓（Bill Clinton）。若川普與金正恩真能面對面會談，不僅是國際重要大事，外界更好奇，兩位不按牌理出牌的領導人，將會如何運作這場會面。

(中時電子報)