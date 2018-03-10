MLB》皇家隊宣誓反色情 A片女星不滿

2018年03月10日 10:50 中時電子報 盧品青

Fight the New Drug（@fightthenewdrug）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 5 日 2:30 下午 張貼

皇家隊總管摩爾(Dayton Moore)決定在新球季開始「打擊新毒品」運動(Fight The New Drug, 簡稱FTND)，召集全體隊員一同對抗戕害身心的色情影音。此舉引來了退休A片女星莉莎安(Lisa Ann)的不滿。

摩爾表示：「色情片是有害無益的，會導致球員分心，容易誘發雄性暴力(包括家暴)，讓女性成為受害者。」站在道德制高點的摩爾是不容易被反駁的，但其實他在怪獸般的情色產業面前只是個非常微弱的聲音。

莉莎安說：「這無關我的個人感受，我只是認為堪薩斯(皇家隊)不應該去插手球員的私人娛樂，這不是大聯盟的政策，只是堪薩斯自己決定的。如果球員下班時間要去打電玩或是看色情片，那是他們的自由。」

根據《NBC新聞網》，情色產業的規模近年迅速成長，全球已達到970億美元的規模，美國貢獻了其中的120億美元，扣除非法的部分也能與好萊塢分庭抗禮，全球每日至少30%的網路傳輸是與情色相關。

莉莎認為色情片是健康的東西，而不是所謂的新毒品。「其實我覺得戶外活動反而更危險，球員跑去滑雪、騎越野單車不是更容易受傷嗎？我知道格鬥選手比賽前不碰這種東西，但我講的只是在工作後放鬆一下。」

贊同莉莎的一些網友指出：「棒球員都是腰纏萬貫的大塊頭，他們去酒吧釣個美女可容易了，這個FTND有沒有考慮到我們這些普通男人(女人)的需求？」

(中時電子報)