孫大千：台灣新興選民非「天然獨」 是「天然白」

前立委孫大千說，新興選民不相信台灣能獨立，也不認為將被統一，他們清楚「統獨」是不切實際的「假議題」。(翻攝孫大千臉書)

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前立委孫大千表示，台灣年輕新興選民不是「天然獨」，而是「天然白」；他們沒有統獨信仰框架，也沒有藍綠傳統包袱；他們是理性的，務實的，充滿想像空間的。

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中國大陸「惠台31條政策」公布後，本月初網路調查指出，68%民眾認為惠台可拉攏台灣人心，43%欣賞大陸領導人習近平。爭取國民黨提名參選台北市長的孫大千，剛在臉書發文，指出這調查透露3個重要訊息：

第一，台灣年輕新興選民不是「天然獨」，而是「天然白」。孫大千說，新興選民不相信台灣能獨立，也不認為將被統一，他們清楚「統獨」是不切實際的「假議題」。

孫大千表示，所以他們會放下仇恨敵視眼光，用開放彈性角度看待惠台31條，「像李登輝這樣，開口閉口只有統獨的政治人物，在他們的眼中，就像是古代文物一樣的稀奇有趣。」

第二，民進黨在2016年總統大選勝利，是因國民黨執政績效不被認同，並非代表「台灣獨立」的訴求被主流民意支持。他說，「兩岸政策」並不是2016大選勝敗關鍵。

孫大千補充，民進黨勝選後，誤判情勢，志得意滿...執政以來，高舉轉型正義和意識型態的大旗，對內清算鬥爭，兩岸升高對抗，才落得支持度如此慘淡的局面。

孫大千認為，民進黨若能改弦易轍，停止政治追殺，擱置台獨主張，將「改善低薪過勞」視為優先處理議題，應該可走出執政低潮。

第三，國民黨在2016年落敗，主因是施政無法得到年輕主流民意肯定。且在推動兩岸政策時，缺乏積極對話與完善溝通，導致原本對生活現況早極度失望的沸騰民怨，一發而不可收拾。

孫大千說，可惜的是，國民黨在敗選後，一蹶不振，放棄堅持，對兩岸政策避免表態，進退失據，最後竟然將話語權拱手讓給柯文哲。

孫大千表示，國民黨若能認清情勢，重拾信心，以超越過去藍綠對決的格局和年輕新興選民進行對話，清楚論述兩岸政策，重建再生是指日可待。

以下為孫大千臉書全文：

事實證明，「兩岸政策」並不是2016大選勝敗的關鍵。

這份針對中國大陸「惠台31條政策」公布後，所做的民調的結果，打破了自從2016年大選後，台灣藍綠政黨的重大迷思，也反映出幾個值得重視的訊息：

第一，台灣的年輕新興選民不是「天然獨」，而是「天然白」。他們沒有統獨的信仰框架，也沒有藍綠的傳統包袱。他們是理性的，務實的，充滿想像空間的。

他們不相信台灣能夠獨立，他們也不認為台灣將被統一，他們清楚「統獨」根本就是不切實際的「假議題」。所以，他們會放下仇恨敵視的眼光，用開放彈性的角度來看待「惠台31條政策」。像李登輝這樣，開口閉口只有統獨的政治人物，在他們的眼中，就像是古代文物一樣的稀奇有趣。

第二，民進黨在2016年的勝利，是建立在國民黨執政績效不被認同的基礎之上，並非代表「台灣獨立」的訴求被主流民意支持。

然而，民進黨在勝選之後，誤判情勢，志得意滿，興高采烈地準備走向台獨。執政以來，高舉轉型正義和意識型態的大旗，對內大舉清算鬥爭，兩岸全面升高對抗，所以最後才會落得支持度如此慘淡的局面。

民進黨若能改弦易轍，停止政治追殺，擱置台獨主張，將「改善低薪過勞」視為優先處理議題，應該可以走出執政低潮。

第三，國民黨在2016年的失敗，主因是施政作為無法得到年輕主流民意的肯定。並且在推動相關兩岸政策時，缺乏積極對話與完善溝通，導致原本對於生活現況早已極度失望的沸騰民怨，一發而不可收拾。

可惜的是，國民黨在敗選之後，一蹶不振，放棄堅持，對兩岸政策避免表態，進退失據，最後竟然將話語權拱手讓給柯文哲。

國民黨若能認清情勢，重拾信心，以超越過去藍綠對決的格局和年輕新興選民進行對話，清楚論述兩岸政策，重建再生是指日可待。

(中時電子報)

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