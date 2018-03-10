汪明生：統獨假議題 民生才是核心關切

2018年03月10日 11:04 旺報 陳君碩

台灣近來統派獨派紛紛以潑漆表達訴求，藍綠變得壁壘分明，孫文南院院長、中山大學公共事務管理所教授汪明生指出，孫文思想與理念中應是以民生發展作為核心關切與首要目標，而民族與民權係為階段目標的努力與堅持。其中並無統獨之爭，因為兩岸從來就是一個國家，對於南台灣的多數人與現況而言，主權更應不是重要議題，統獨之爭是台灣劣質選舉下弄假成真的偽議題。

汪明生指出，多數綠軍與支持者應非台獨，即使是所謂台獨，也只是希望自己當家、不希望有所謂的外來政權，這些在目前的台灣早已實現，並無大陸所關心的分裂國土與勾結外國勢力，因此大陸也應不會干涉，他十分關注推進南台高屏的民生發展，然而並非只是藍綠意識上的藍軍團體，只要不是台獨、關心南部發展，認同兩岸和平合作的，都是同志。他直言反觀眼前的藍軍，反而好像說不清楚，這才更加堅定孫文南院的存在價值。

汪明生表示，孫文學說與國父思想深入人心的核心價值，應該就是天下為公，大體上，天下為公就是公共事務。從檯面下觀察二三十年來南台灣的轉折變遷，包括綠軍為何標榜台獨，主要是為了找藍軍的碴，激起民怨、凝聚共識，反觀無志氣無鬥志、外鬥外行的藍軍垮得太快，留下來的慘澹經濟與已被洗腦的民眾，已不是台灣所能翻轉。

他認為，騎虎難下的綠軍哪個不是心知肚明，台獨是不能真搞的。利益驅動的綠軍其實不難搞定，與發展全民經濟並不完全矛盾，更不必彼此為敵，大致上是個各憑本事、各取所需的局面。

不過北台灣的蔡政府則不一樣，他認為是在有計畫、有策略地打壓乃至圖謀消滅統派力量。然而如果倒行逆施過頭了，也可能會自取滅亡。「眼前台灣誰上誰下已是其次，將自己準備好充實好，面對把握即將到來的挑戰與機遇，才是真正的功課」，汪明生說。

(旺報)