NBA》東西龍頭再對決 暴龍怒斬火箭17連勝

當確定中止火箭17連勝，暴龍後衛羅瑞高舉雙手慶祝。(美聯社)

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中時電子報
暴龍後衛迪羅薩運球突破火箭中鋒奈內防守。(美聯社)

暴龍、火箭兩支分居東、西區第1球隊10日再次正面對決，暴龍雖從19分大幅領先優勢，最後關頭卻被火箭一度追平，幸好「雙衛」羅瑞、迪羅薩適時跳出，幫助暴龍108比105險勝火箭，除拿7連勝，也順利斬斷火箭17連勝。

火箭最擅長的三分球武器，10日上半場完全當機，竟然僅投9中1，一度落後達19分之多並不意外，幸好哈登下半場及時回神，幫助火箭逐漸縮小差距，打到最後2分10秒，哈登投進三分球，把比數追成102比102平手。

此時暴龍「雙衛」挺身而出，迪羅薩先在最後1分49秒投進超前兩分，接著羅瑞最後10.7秒兩罰俱中，儘管艾瑞克戈登隨即飆進三分球，暴龍換成瓦蘭丘納斯兩罰皆進，火箭最後就在哈登三分出手「麵包」後無奈吞敗。

羅瑞攻下暴龍最高的30分，包含三分球投9中7，迪羅薩也拿23分、7籃板，瓦蘭丘納斯14分、11籃板，伊巴卡與范維利特各有11分，加上前次在火箭客場橫掃對手16分，暴龍本季兩度遭遇火箭全勝，爭冠呼聲越來越高。

火箭仍以哈登40分、4助攻與2籃板表現最佳，戈登與保羅各有14分，卡培拉與阿里查各拿13分，火箭雖成本季首支投進1000顆三分球的隊伍，可惜他們只要上半場落後11分以上，本季戰績0勝4敗，確實不太會打逆境球。

(中時電子報)

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