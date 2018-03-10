女星王顗婷演繹COFFRET D’OR彩妝 展現日系之美

2018年03月10日 11:28 中時 吳娮翎

王顗婷演繹佳麗寶COFFRET D’OR彩妝，身著Ted Baker花色洋裝。（佑澄 Yu-Cheng Studio攝）

COFFRET D’OR輕透粉潤口紅，890元。（COFFRET D’OR提供）

COFFRET D’OR光透裸色眼影盒，1050元。（COFFRET D’OR提供）

COFFRET D’OR光透立體眼影蜜，750元。（COFFRET D’OR提供）

LUNASOL晶巧光燦眼盒（繽紛），1800元。（LUNASOL提供）

ALLIE EX UV高效防曬凝乳（礦物柔膚型）雞蛋花香，850元。（ALLIE提供）

佳麗寶COFFRET D’OR彩妝大師今吉宏成，為女星王顗婷打造約會、上班族妝容，看似簡約的日系妝容，實則展現彩妝師的技法，今吉宏成表示，日本流行減法彩妝，用最少或是看起來簡單的彩妝，打造明亮、氣色妝容，他也表示，日本女生15歲就開始化妝，每個日本妞都身懷絕技，特別是妝容的細節處理。

今吉宏成是許多日本歌手、演員御用彩妝師，他觀察，整體日本流行「減法彩妝」，妝感則是比較休閒、自然的，今吉宏成為女星王顗婷上妝時，使用了光透裸色眼影盒疊加色彩，每個顏色都一點點，看似簡單的妝容，一點都不簡單，考驗了彩妝師的技法，還有色彩的細膩，他坦言，「越是自然的妝，越要用更多的技法去做出來。」

對整體彩妝市場趨勢，今吉宏成說，脣彩仍是氣色焦點，腮紅則是心機巧思，在幫王顗婷上腮紅時，特別將色彩打到顴骨，讓顏色不會只聚焦在雙頰，而是延伸上去，看起來宛若天生的好氣色，他笑說，好氣色是整體的，不只是局部。

新生代演員王顗婷這次拍攝COFFRET D’OR彩妝專題，她說，很喜歡COFFRET D’OR妝容所呈現的自然感覺，特別是脣彩、頰彩展現的好氣色妝容。曾演出許多戲劇作品的她，近期更有電影《王牌教師麻辣出擊》準備上映，她說，最想嘗試的就是懸疑片，反差越大越有挑戰，平時的她，喜歡淡妝，但她說，「如果跟姊妹去吃下午茶，就會特別認真化妝，因為女生都會拍照，這樣才能美美的。」

（專題執行吳娮翎、佳麗寶COFFRET D’OR彩妝師今吉宏成、髮型師Lourdes Zhang、攝影Yu-Cheng Studio））

(中時)