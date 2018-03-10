「新聞教父」鄭貞銘今公祭 馬英九等藍營要角致祭

2018年03月10日 11:10 中時 陳彥宇

資深傳播學者鄭貞銘公祭儀式，由前國民黨主席吳伯雄講述鄭生平行誼。（陳彥宇攝）

有現代「新聞教父」之稱的資深傳播學者鄭貞銘，日前因腎衰竭病逝，享壽82歲，家屬今在台北第一殯儀館舉行公祭儀式，包括擔任治喪委員會榮譽主委的前總統馬英九，國民黨主席吳敦義、前主席連戰、吳伯雄等藍營要角皆前往默哀致意。國安會秘書長李大維、前民進黨主席許信良、前考試院長關中也到場致祭，場面肅穆哀戚。

鄭貞銘服務國民黨黨職22年，今公祭一開始由擔任主祭官的前監察院長錢復主持覆蓋黨旗儀式，接著由吳伯雄講述鄭生平行誼。

吳伯雄表示，鄭教授的至親好友、工作夥伴與學生，今天在此聚集，以非常不捨、哀傷的心情來追念鄭貞銘。治喪委員會要他報告鄭的行誼，一方面感到榮幸，一方面感到惶恐，因要在幾分鐘裡面，報告鄭精彩豐富的一生，遺漏處一定很多。

他說，好在布告中有精闢的行誼介紹，這段期間媒體也對鄭貞銘的生平有很多報導。

吳伯雄指出，他記得很清楚，鄭貞銘去年12月16日在實踐大學禮堂舉行《百年風雲》新書發表，他應邀參加，當時看到鄭行動不大方便、坐在輪椅上，但一上台發言，眼睛立刻射出光芒，配合投影說明，內容精彩，思路清晰、口齒鏗鏘有力。

吳伯雄憶及，他當時心中想，這就是大師講學風範，起初還擔心鄭貞銘能不能撐下去，但一路講下來非常生動、有活力，讓他很欽佩。

吳伯雄透露，讓他最感動的是，新書發表會後3天，他接獲鄭貞銘親筆信，感謝他當天全程參與，並要他注意健康、努力復健，關懷之情自然流露。沒想到2月19日聽到鄭貞銘去世的消息，他很震驚，深深感到生命無常。

吳伯雄也說，鄭貞銘與國民黨有很深的淵源，一路走來始終沒改變他的理念。鄭曾在青工會、文工會，也曾在《中央日報》、《香港時報》幾個媒體服務，培育了許多優秀年輕人，今天獲得黨旗覆棺，是實至名歸、受之無愧。

(中時)