「新聞教父」鄭貞銘今公祭 馬英九等藍營要角致祭

資深傳播學者鄭貞銘公祭儀式，前總統馬英九到場致意。（陳彥宇攝）

友善列印
中時
資深傳播學者鄭貞銘公祭儀式，由前國民黨主席吳伯雄講述鄭生平行誼。（陳彥宇攝）

有現代「新聞教父」之稱的資深傳播學者鄭貞銘，日前因腎衰竭病逝，享壽82歲，家屬今在台北第一殯儀館舉行公祭儀式，包括擔任治喪委員會榮譽主委的前總統馬英九，國民黨主席吳敦義、前主席連戰、吳伯雄等藍營要角皆前往默哀致意。國安會秘書長李大維、前民進黨主席許信良、前考試院長關中也到場致祭，場面肅穆哀戚。

鄭貞銘服務國民黨黨職22年，今公祭一開始由擔任主祭官的前監察院長錢復主持覆蓋黨旗儀式，接著由吳伯雄講述鄭生平行誼。

吳伯雄表示，鄭教授的至親好友、工作夥伴與學生，今天在此聚集，以非常不捨、哀傷的心情來追念鄭貞銘。治喪委員會要他報告鄭的行誼，一方面感到榮幸，一方面感到惶恐，因要在幾分鐘裡面，報告鄭精彩豐富的一生，遺漏處一定很多。

他說，好在布告中有精闢的行誼介紹，這段期間媒體也對鄭貞銘的生平有很多報導。

吳伯雄指出，他記得很清楚，鄭貞銘去年12月16日在實踐大學禮堂舉行《百年風雲》新書發表，他應邀參加，當時看到鄭行動不大方便、坐在輪椅上，但一上台發言，眼睛立刻射出光芒，配合投影說明，內容精彩，思路清晰、口齒鏗鏘有力。

吳伯雄憶及，他當時心中想，這就是大師講學風範，起初還擔心鄭貞銘能不能撐下去，但一路講下來非常生動、有活力，讓他很欽佩。

吳伯雄透露，讓他最感動的是，新書發表會後3天，他接獲鄭貞銘親筆信，感謝他當天全程參與，並要他注意健康、努力復健，關懷之情自然流露。沒想到2月19日聽到鄭貞銘去世的消息，他很震驚，深深感到生命無常。

吳伯雄也說，鄭貞銘與國民黨有很深的淵源，一路走來始終沒改變他的理念。鄭曾在青工會、文工會，也曾在《中央日報》、《香港時報》幾個媒體服務，培育了許多優秀年輕人，今天獲得黨旗覆棺，是實至名歸、受之無愧。

(中時)

250萬讓總經理來學習？ 議員徐世… 韓國瑜出狂語！稱藍綠在高雄有機…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。