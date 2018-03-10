鳥龍「間關」照亮光明！台灣工藝精品驚艷新加坡

2018年03月10日 11:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

好的家具能改變一個家庭氣氛，美麗的家具也是一個完美藝術品，在世界歷史裡佔了重要地位！而台灣擁有創意力極高的設計師，他們的工藝精品進軍「新加坡國際家具展」獲得好評不斷！用文創、藝術為台灣爭光！

國立台灣工藝研究發展中心（已下簡稱工藝中心）於3月8日率領八家優質工藝品牌：台灣手藺、太平藍、壹一、江口設計、穆德設計、木趣設計、格瑋GEWAY和大器創意，共同前往新加坡參加為期4天的「2018新加坡國際家具展」（IFFS/AFS），這是亞洲尋求歐美與東亞高端買主與觀察國際家具設計趨勢理的一大盛會，這次台灣以「舒適圈」為主題打造國家形象館，運用頂級精品工藝營造愉悅的展場氛圍，吸引了超過2萬多位來自各國的專業買主參觀。

參展品牌「穆德設計」在參展首日立即獲商展大會(IFFS)頒發2018年度「NOOK Asia 最佳家居裝飾獎一手工藝品類」殊榮，絕妙的設計將台灣的陶瓷和木材特殊加工法應用成為一系列的旅行用茶具和手沖咖啡組產品，實用功能佳且造型極具當代國際性，在新加坡如此多元需求市場中得到認同，更突顯台灣文創工藝競爭力的強勢展現！

另，本次參展品牌「大器創意」主打無線連結播音的LED陶瓷鳥「間關」，優雅的陶瓷鳥腹是和煦照明，結合鳥籠同步成為高低頻的無線藍芽播音，精準適切地展現高端工藝和3C科技，連續兩年都是展位中詢問度最高的展品。藍染品牌 「太平藍」的12格漸層藍靛紋樣的設計掛鐘，既精緻又特殊，也再次擄獲眾多家飾和飯店家具採購者的青睞。初次來到新家坡亮相的品牌「格瑋GEWAY」，以簡單、美好和品味生活為理念，詮釋台灣文化和在地材料特色，用竹、實木和手工藤編的造型燈帶來全新的實用美學，是買家極為關注的商品。風格獨特的「壹一」、「江口設計」和「木趣設計」皆以木藝設計製作為核心，分別展現了適切的人體工學家具觀念、創造了溫暖親膚的學齡前教具用品、發展了台灣特有種動物和景觀形象文具，都讓追求高品質的歐美採購者趨之若鶩。「台灣手藺」則以苑裡藺草加乘皮革所設計的生活用品系列，在環保範疇中凸顯天然材質與手工質感的美好。

此外，今年IFFS大會特別邀請由工藝中心技術組所培育及研創成果亮眼的13組木質家具作品，以「LUMBER」為主題於國際設計館展出，用高度試驗性的創意在國際設計師展區中亮相，都吸引專業買主和高級訂製層客群，促進台灣優質工藝產業與國際經貿市場的接軌，開拓更寬廣的合作面向，台灣又再次以頂級工藝精品形象驚艷東盟市場。

穆德設計洪嘉聯總獲商展大會頒發2018年度「NOOK Asia 最佳家居裝飾獎一手工藝品類」殊榮。（工藝中心提供）

2018新加坡國際家具展

展覽地點：新加坡博覽中心

展覽期間：2018年3月8日-3月11日，上午9：30至17：00

指導單位：文化部

主辦單位：國立台灣工藝研究發展中心

(中時電子報)