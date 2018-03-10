杜鵑花節開幕 台科大校長祝台大「一掃陰霾」

2018年03月10日 11:32 旺報 簡立欣 、中國時報/ 姚志平 、中國時報/

台大杜鵑花節10日開幕，不少民眾與學生徜徉在台大校園的杜鵑花海中，並拿起手機拍照留念。（姚志平攝）

台大杜鵑花節10日開幕，同時在綜合體育館內舉辦的學系博覽會也吸引大批高中生前往參觀。（姚志平攝）

台大杜鵑花節10日開幕，台大代理校長郭大維、台師大校長吳正己、台科大校長廖慶榮等3位「國立台灣大學系統」校長聯袂出席；廖慶榮意有所指祝願台大「在此春暖花開之時一掃陰霾，帶領台灣大專校院走向未來」。

10日陽光普照，平常周末就有很多遊客的台大校園更是多了很多民眾攜家帶眷前來賞花。邁入第9個月代理生涯的郭大維表示，今年是台大90周年校慶，杜鵑花節只是90年校慶的序曲，另外還有系所博覽會、社團博覽會、博物館群以及台大農場等一系列知性活動，希望大家共襄盛舉。

甫上任的台灣師範大學校長吳正己表示，由於杜鵑花節結合系所博覽會，自己的小孩念高中時就知道這個活動，「可以感受一個真正的大學的氛圍，了解未來讀那些系所，已經是大台北高中生的盛會，是非常有意義的節慶！」吳正己說，綜的方面個活動連結高中，橫的方面連結「國立台灣大學系統」3所大學，3校學生會會長合作得很好，3校互相選課今年又邁入里程碑，可以加退選且不只線上選課，「希望未來是3校共同的杜鵑花節，整個台北市的杜鵑花節！」

台科大校長廖慶榮表示，受到台大杜鵑花節感染，台北市也開始辦杜鵑花季。他笑說台科大也有一排杜鵑花，但10年沒開花，他受到台大杜鵑花節「感召」，回去找樹專家指導，今年杜鵑花有一半開花，又嘗試選擇九重葛當校花，明年台科大也要舉辦「九重葛節」。

他並祝福台大在這個春暖花開的季節「一掃陰霾」，帶領台灣大專校院走向未來；會後受訪他也表示相信新校長管中閔一定可以順利上任。

(旺報)