外媒：中國單身女性獨立且樂觀 老一輩頭腦逐漸開放

2018年03月10日 11:29 中時 楊家鑫

中國大陸改革開放數十年，迅速走向現代化社會，西班牙最大通訊社「埃菲社」日前報導稱，隨著時代的發展，年過三十、經濟獨立但依然單身的狀況，對中國女性而言已不再是丟臉的事，她們頂住社會壓力作出不結婚生子的決定也逐漸得到家人的支持，獨立的單身女性正在改變中國社會。

大陸參考消息網引述埃菲社報導指出，在中國，很多這樣的女性曾被蔑稱為「剩女」，然而，如今越來越多的中國女性開始與社會壓力抗爭，將生活的決定權掌握在自己手中，在她們心目中，結婚必須出於愛而不是迫於社會壓力，老一輩人也不再抱著陳舊思想不放，頭腦越來越開放。

報導稱，最新官方資料顯示，中國的結婚率越來越低，2016年的登記結婚人數約為1140萬對，同比下降6.7％，近年來中國的結婚率一直呈現下降趨勢。

一位單身女性受訪時表示，「我對現在的單身生活很滿意，不但能全身心地投入工作，還可以盡情享受生活。」雖然她也承認最大的困難來自家人，但她現在已經成功說服了父母。「我從來都沒有後悔，現在考慮婚姻還為時尚早，婚姻讓我感到恐懼，因為你必須把自己交給另一個人。」

一名身在北京的36歲單身女教師則表示，「我的人生使命並不是結婚，我並不在乎社會施加的壓力。」雖然她並不想一輩子單身，但她認為結婚絕不是一項義務。

報導稱，這些把事業放在婚姻之上的女性曾被貼上「傲慢、物質和自私」的標籤，然而現在這些話題已經逐漸不再是禁忌。很多中國單身女性依然保持著樂觀的態度，她們相信中國的新一代正在發生改變，同時也在改變著老一輩的陳腐思想。面對離婚率和出軌率攀升的殘酷現實，很多父母也希望自己的女兒採取寧缺毋濫的原則。

(中時)