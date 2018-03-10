美朝領導人同意會晤 陸學者：無論美朝怎麼談 中國注定繞不開

2018年03月10日 11:31 中時 楊家鑫

朝鮮半島近日突生變局，美國總統川普日前決定接受與金正恩會晤的邀請。對此，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號俠客島10日引述復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永指出，不必擔心中國因此被「甩開」，中國這麼大的經濟、政治、軍事體量，無論誰想繞都是繞不開的，不可能繞得開。無論美朝談判走向何方，戰爭或和平，如果沒有中國的幫助或阻攔，半島都不可能真正穩定。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號俠客島10日刊登「無論美朝怎麼談，中國注定繞不開」文章指出，日前華盛頓宣布，川普接受金正恩與之進行會晤的邀請。然而有言論稱，中國會被「甩開」。

報導稱，復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永對此表示，不必有這種擔心。中國的作用是不可避免、也無法避開的。如果美朝談判進入深水期，想真正取得成果，中國在東北亞地區各方之間「擔保人」、「保全人」的作用，其他國家是替代不了的。如果中方沒有介入，各方也只能停留在嘴上緩和的局面；在觸及到核問題的時候，中國的作用會具體發揮出來。

鄭繼永指出，在東北亞問題上，中國是穩定器，這是不可否定的。無論美朝談判走向何方，戰爭或和平，如果沒有中國的幫助或阻攔，半島都不可能真正穩定。中國在推動美朝接觸上都起到了關鍵性作用，對於目前局面出力最多。換一個角度看，無論將來半島局勢走向何方，中國這麼大的經濟、政治、軍事體量，無論誰想繞都是繞不開的，不可能繞得開。

鄭繼永認為，短期看，半島的戰爭風險降低了很多，但現在雙方已經把價碼叫得很高了，因此一旦談判破裂失敗，雙方其實都很難承受。在當下眼花繚亂的局勢變動期，中國當下應保持外交定力，對於美朝互動，中國可以「大膽假設、小心求證」，還是要做好準備。

(中時)