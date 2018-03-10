曹晏豪假醉酒真告白 周曉涵留定情物

2018年03月10日 11:29 中時 洪秀瑛

周曉涵對慶生戲印象深刻。（東森提供）

曹晏豪（左）和劉書宏演戲投入。（東森提供）

曹晏豪追查真凶。（東森提供）

劉書宏拍告白戲。（東森提供）

雨天中耍浪漫。（東森提供）

台視、東森《獅子王強大》周曉涵和曹晏豪在戲裡愛得虐心，劇中曹晏豪更特別為愛人生日準備驚喜，浪漫氣氛破表。周曉涵表示「為這場戲劇組特別去訂製了一份禮物，導演殺青後還直接把這份定情物送給我們兩個，所以真的很特別」。

曹晏豪則說這場戲前他還為此小酌，「因為這是我們很重要的一場轉折戲，而且戲裡我們都喝了酒，所以我就真的喝點酒來進入狀態」。

劇中感情一路都跌跌撞撞的劉書宏和陽靚，也終於坦白彼此的心意，劉書宏笑說他一看到劇本就想說「終於來了」。但一拍浪漫戲就會下雨的兩人，被製作人噹說這一對連老天都要虐。「加上過這麼多集才告白，我立馬開玩笑要加吻戲謀福利，但其實這場戲真的很浪漫，是我拍過最浪漫的一場告白戲了」。

雖然吻戲是開玩笑，但他也加碼丟雨傘擁抱的橋段，一喊卡被全場大虧他超會。他還笑封陽靚是「獅子王劉雪華」，「她可以上一秒跟別人笑著聊天，下一秒開拍淚珠就啪得掉下來，她的眼神真的很厲害」。

與曹晏豪、劉書宏有多場對手戲的趙自強，也對兩人的表演頗為讚賞。稱「曹晏豪氣質跟質感都非常好，是很聰明的演員，讓我一跟他對戲就印象深刻。劉書宏則是看起來很輕鬆並能玩出各種變化，但其實他也都做足了功課，就像我認識的那些天才型演員一樣」。曹晏豪害羞的說「趙哥是很厲害的前輩讓我學到很多，除了感謝也很受寵若驚」，劉書宏則表示「趙哥是非常好的前輩，我們對戲的默契也都很好，所以很榮幸並很感謝他的肯定」。

(中時)