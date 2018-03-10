《翻爆旺旅遊》全台瘋櫻花 絕美祕境你還不收藏？

2018年03月10日 11:25 中時電子報 綜合報導

◎台北也能賞夜櫻 快到內湖樂活公園

都會也有賞櫻祕境！樂活公園位在台北市內湖區，是離北市中心最近的賞櫻踏青好去處，園內有近300顆櫻花樹，陸續綻放到4月，近來成為熱門賞櫻景點，吸引不少民眾前去捕捉櫻花嬌顏，北市公園處還推出LED光雕櫻花，夜晚襯托燈光，愈夜愈美麗。

◎淡水天元宮 三色櫻吉野櫻絕美開放

淡水無極天元宮種植了數百多株三色櫻與吉野櫻，每年2、3月櫻花綻放把周邊交通擠得水洩不通，進期三色櫻已吸引許多賞櫻人潮，3月中開始，粉艷嬌嫩的吉野櫻即將登場，曾因感染傳染力強的褐根病枯死天壇櫻王，也在廟方重新種植呵護下重振雄風，淡水地區預計將再掀櫻花風潮。

◎中巴陵櫻木花道賞櫻 粉紅色花海綻放至３月底

復興區中巴陵櫻木花道、上巴陵中心路櫻花盛開，也因為天氣良好，周末吸引大批人潮上山賞櫻。桃園市風景區管理處表示，櫻花開花季節依序是山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、富士櫻、霧社櫻，千島櫻是最後一波，將在3月底前盛開。

◎溪州台1線 黃金風鈴木盛開好浪漫

農曆春節「花在彰化」活動才剛落幕，省道台1線溪州路段的黃金風鈴木，已經迫不及待緊接綻放登場，綿延2公里的路樹，滿滿金黃色花朵，美麗又壯觀，尤其是晨霧或夜幕低垂時，更是風情多變，讓捕捉美麗民眾，直呼「浪漫」。

◎鶯山民宿櫻花爆開 落櫻紛飛引人入勝

冬末春初是賞櫻的好季節，位於嘉義縣中埔鄉石石弄村鶯山民宿千株櫻花現正璀璨盛開，入住海拔400公尺高的民宿，更有機會將嘉南平原美景、夜空繁星盡收眼底，讓平凡的山居民宿就像是遠離塵囂的世外桃源，有機會不妨利用連續假期邀請家人朋友出門賞櫻，一起漫步浪漫粉色花海。

◎覆鼎金公墓大變身 繽紛花卉競相爭豔

到公墓賞花？高雄市民政局執行覆鼎金公墓遷葬，改建為雙湖森林公園，年前更種下大片花海，馬纓丹、紫羅蘭、藍眼菊、莎公主聖誕紅、三色堇、四季海棠、葉牡丹等數十種花卉競相爭豔，翻轉市民對覆鼎金的刻板印象。

(中時電子報)