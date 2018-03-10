哭戲有如教科書 趙又廷透露「這場戲」拍最多次

2018年03月10日 11:33 中時 洪秀瑛

哭戲揪心。（中天提供）

趙又廷與楊冪的親熱戲。（中天提供）

楊冪飾演白淺和素素兩個角色。（中天提供）

夜華被挖眼的劇情。（中天提供）

因《三生三世十里桃花》再度人氣爆棚的趙又廷，近來戲約不斷，由於夜華「霸道總裁」形象深植人心，接到許多類似角色邀約，有不同時代、身分、背景，但會先考慮嘗試挑戰不同角色，趙又廷曾開玩笑說，「已經演過天族太子，世上還能有比天族太子更強大的總裁嗎」？趙又廷參演的電影《蘭心大劇院》剛殺青，接著投入新戲拍攝，今年除了電影《南極之戀》，《狄仁傑之四大天王》也將於今年暑期上映，工作行程滿檔。

趙又廷在《三生三世》演技大爆發，被楊冪大讚「哭戲了得」，笑稱趙又廷才是女主角，網友更盤點趙又廷劇中哭戲，直說是哭戲中的教科書。趙又廷表示，他其實是從夜華這人物本身的特質去傳達角色情緒，各場哭戲也是從夜華性格為出發點揣摩，才不會突兀，會更真實、自然，但他透露夜華死去的那場戲拍最多次，「那場不知道為什麼，我的一些想像不能如實的傳遞出來，但其他部分都還蠻準確，如實反映當下的情感。」

另有一段楊冪飾演的白淺被陷害，導致被夜華挖眼的橋段，劇情揪心虐哭不少觀眾，趙又廷說，拍攝前有揣摩夜華當下的心情，夜華要去傷害自己心愛的女人，心裡非常難受且無助，取走眼睛也是為了保護對方，自責、難受、兩難的心情混雜在一起，他透露這場戲大約拍了2、3次，「因為情緒很濃烈，演員的負擔蠻大，所以我們會把每一次拍攝盡量做到最好，不太可能一直重來」。

趙又廷說，飾演夜華這角色，沒有參考太多範本，是依照他對神仙的想像，試想一名擁有豐富經歷的天族太子，應有的處世態度、節奏、禮儀等，「我覺得夜華和墨淵，都有那種想說又說不出口的難處，給人物的限制反而成為表演的可能性。」

想看更多趙又廷用心詮釋的夜華，以及有如教科書的哭戲，鎖定中天綜合台36頻道每週一至週五晚間 8 點《三生三世十里桃花》。

(中時)