台灣肉圓都是毒澱粉製成？食藥署：謠言

近來網路又流傳：台灣的肉圓都是毒澱粉製成，是我國成為洗腎王國的原因，遭食藥署駁斥。（翻攝網路）

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網路謠言又一則！近來網路流傳一條影音，指台灣的肉丸都是毒澱粉製成，害台灣人因此成為全球洗腎王國，要大家「別再吃肉丸了」。對此，衛福部澄清，該影音室是2013年的舊聞，並非現況事實，而台灣洗腎人口多的關係，則主要和人口老化、不當用藥，以及肥胖、糖尿病、高血壓等慢性人口增加有關。

我國2013上半年爆出毒澱粉事件，主因是有不肖業者在使用未經核准的「順丁烯二酸酐化製澱粉」等添加物，用在許多市售澱粉類食材和食物，前者包括地瓜粉、番薯粉等，後者有粉圓、肉圓、豆花、關東煮、粉粿等產品。衛生署（現衛福部）也為此推出專案計畫，未完成檢驗安全證明的店家，必須先行下架，待檢驗安全後方可重新販售。

然而，近來在包括Line等多個通訊軟體、網路上，流傳一則影音，並寫著：「別再吃肉丸了！業者要判死刑啦！害全世界洗腎王國的台灣人，就是這個東西『毒澱粉』。嚇！ㄧ顆超標 吃毒澱粉⋯??? ⋯像服毒⋯。

衛福部食藥署為此在官網「闢謠專區」中澄清，除了指該影音為2013年的舊聞，在事件發生下，食藥署就聯合各地方衛生局查察，違法產品均已依規定下架銷毀；食藥署指出，往後至今，該署也持續強化食品添加物源頭管理，及食品業者自主管理，並將「順丁烯二酸酐化製澱粉」列為例行檢驗項目，目前已無發現使用非法的順丁烯二酸酐化製澱粉所製作的肉丸，民眾可以安心食用。

對於該傳言將台灣之所以成為洗腎王國，歸咎於毒澱粉一事，食藥署強調，台灣洗腎人口多的原因複雜，包括老年人口、肥胖、糖尿病、高血壓等慢性病人口增加、不當用藥習慣等；提醒民眾，要擁有健康的身體，務必要維持均衡飲食、良好生活習慣，搭配適當且規律的運動。

(中時)

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