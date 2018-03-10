檳榔攤淪毒品交易站 中市警飛象過河南下搗破毒窟

刑事局中部打擊犯罪中心偵六隊，飛象過河南下屏東查獲改造槍械及安非他命3公斤等！（陳世宗攝）

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刑事局中部打擊犯罪中心偵六隊，飛象過河南下屏東查獲改造槍械及安非他命3公斤。（陳世宗攝）

檳榔攤淪為毒品的交易站！37歲綽號「連長」的黃姓男子，於屏東地區涉嫌持有非法改造槍枝，並販賣大量毒品；刑事局中部打擊犯罪中心偵六隊獲報後，9日南下在屏東縣里港鄉塔樓路黃男經營的檳榔攤，當場查獲黃男等3人正進行毒品驗貨，警方一舉逮捕3人，並查獲安非他命3公斤及改造槍等證物。

警方指出，刑事局中打偵六隊日前接獲情資，指稱綽號「連長」的黃姓男子，於屏東地區涉嫌持有非法改造槍枝，並販賣大量毒品；警方經戶籍等資料進行過濾，鎖定綽號「連長」黃男後，立即與屏東縣警察局刑警大隊共組專案小組，並報請屏東地方檢察署官王繼瑩指揮偵辦。

專案小組掌握黃嫌真實身分、使用車輛及出入處所後，派員跟監蒐證，於9日凌晨在屏東縣里港鄉塔樓路黃嫌所經營的檳榔攤外，發現一部行蹤可疑自小客車來回行駛；車內兩名男子在與黃嫌接觸後，從車內取出1包可疑物品，警方見狀研判係交易毒品行為，因情況急迫，請示檢察官後立即上前查緝。

警方當場查獲黃男（37歲）涉嫌持有改造槍枝1枝，彈夾1個；另於鄭男（30歲）、吳男（26歲）身上起獲3大包安非他命（毛重約3公斤），及現金32萬8600元、點鈔機1台、聯絡用手機、毒品吸食器、K他命等犯罪贓證物，全案移送地檢署擴大偵辦中。

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(中時)

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