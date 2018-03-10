老翁身無分文偷50元 帶回派出所警暖心買便當

2018年03月10日 12:15 中時 甘嘉雯

桃園市一名60歲黃姓老先生昨日中午時分在龜山區忠義路傳統菜市場賣菜店假意挑選青菜，趁店員應付其他顧客之際，下手行竊櫃檯上一枚50元硬幣碌，被眼尖的員工抓到，報警處理，坪頂派出所警員藍金富到場帶回偵辦，在派出所黃老先生哭訴曾經擔任保全，因年紀大工作難找已經長期待業許久，因肚子餓又身無分文，一時貪念才會下手行竊。

平時嚴正執法的警員藍金富、林建豪等人了解黃老先生狀況也心軟購買便當、熱湯品讓黃老先生果腹，遞給現金並告知需要幫忙可以來找他，黃老先生聽了員警一番話後後更痛哭流涕自責，更尊稱藍員一聲「大人」，也發誓以後絕不會在行竊的，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

龜山警方表示，嫌疑人黃姓男子在龜山區忠義路傳統市場一處菜販邊故意挑選青菜眼睛不時看望櫃檯收銀處，行為被眼尖的店員發覺異常時時盯著看，果然黃姓老先生趁著店員招呼其他顧客時，下手行竊桌上50元硬幣，到場店員逮個正著，黃嫌不斷求情店員不為所動，報警處理，坪頂派出所警員藍金富到場處理，因竊盜罪非告訴乃論罪，帶回派出所偵辦。

沒想到黃老先生到了派出所後便嚎啕大哭了起來，老先生說因為他已年老，身軀不再像以往硬朗，在外頭找不到工作，真的已兩袖空空，連下一餐在何處都不曉得，因強烈的飢餓感才迫使他有了壞念頭，但現在的他心裡只剩下滿滿的懊悔，所內警員藍金富、林建豪等人得知老先生際遇，聯手購買便當、熱湯讓其果腹，還自掏腰包贈送現金及告知黃老先生日後沒飯吃可以到派出所找他們，他倆可以請吃一頓飯，黃老先生頓時除了對自己的所作所為感到懊悔，老先生還向警方尊稱了一聲「大人」，他說這是他們南部人對尊敬的人的稱謂，最後他向藍員發誓，今後再也不會有如此衝動的不智之舉，未來會更努力的生活。

(中時)