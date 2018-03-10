家樂福咖啡奶茶季 沖泡飲品5折起

家樂福cama鎖香煎焙濾掛式咖啡深焙純厚焦糖。（家樂福提供）

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家樂福即日起至20日推出沖調/咖啡/奶茶季，包括去年超夯的冷藏鮮奶茶與日本透明奶茶等即飲奶茶，上百支沖泡飲品下殺5折起。期間會員買沖調飲品及奶茶有好康雙重送，會員單筆消費滿499元送50元現金折價券，最高送300元；滿999元再送不鏽鋼簡約隨身環保杯，全台限量1萬2000個。

家樂福公關經理林夢紹表示，沖調飲品價格經濟實惠，加上食用方便，是許多上班族的最愛，其中，咖啡類連年業績成長，近2年受歡迎的濾掛式咖啡每回都是促銷話題商品，這次新品有台北名店湛盧咖啡的濾掛咖啡台北曼波，和烘咖啡專門店cama café的cama鎖香煎焙濾掛式咖啡。

沖泡奶茶也有許多新品，去年以鮮奶茶引爆搶購熱潮的義美，今年推出同系列可回沖式抹茶拿鐵及錫蘭奶茶，日出茶太推出經典原味奶茶。冷藏奶茶和罐裝奶茶同步有許多話題商品和優惠，冷藏奶茶中，去年以無添加奶粉、奶精引起關注的幸福奶茶，今年再推靜岡抹茶新口味；光泉獨享奶茶、濃奶茶系列商品與義美冷藏奶茶系列則有全面79折優惠。

罐裝奶茶則有日本超夯的透明奶茶的「三得利風味水」、強調含有山藥、葛根；全台唯一的機能奶茶「老虎牙子18D有氧滑奶」等新品搶市。林夢紹表示，這次滿額送活動涵蓋沖調飲品、冷藏及常溫即飲奶茶，消費者可跨品項購買累計，更能滿足全家人不同需求。

(中時)

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