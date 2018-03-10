沙烏地王儲訪英大禮 砸重金採購48架颱風戰機

2018年03月10日 12:00 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，沙烏地阿拉伯薩爾曼王儲（Mohammed bin Salman）近日出訪英國，與首相梅伊（Theresa May）和女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）等重要高層進行會談，強化淵源頗深的兩國邦交。最新消息指出，沙烏地王國向英國航太公司（BAE Systems Plc）提出訂單備忘錄，有意購買48架颱風戰機（Typhoon jets），作為王儲「願景2030」（Vision 2030）經濟計畫一部分：現代化沙烏地自家武裝部隊。

由歐洲戰機公司研發製造的颱風戰機，屬於三角翼的多用途戰機。於1994年首次試飛，2003年正式投入服役行列，目前分佈於英、德、義、西和沙烏地阿拉伯的空軍。颱風戰機是集合便於組裝、高效能、匿蹤性、先進航電等特點於一體的多功能戰機，更被英國防衛評估室認為戰力僅次於美國的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），作戰效能更與蘇愷35（Sukhoi Su-35）和法國疾風戰機（Dassault Rafale）並駕齊驅。沙烏地空軍本身就有72架現役颱風戰機，卡達亦在去年底新採購24架。

沙烏地王儲薩爾曼（圖左）與英女王伊莉莎白二世（圖右）會面。（圖/美聯社）

對於這筆重要訂單，英沙兩國並未公布實際金額，只能從過往訂單推測約價值數十億英鎊。英國國防大臣蓋文·威廉森（Gavin Williamson）表示，「此訂單不僅能協助強化沙國國防，亦是增進兩國友誼的絕佳選擇。」而負責研發生產的英國航太，也在大訂單的激勵下，股價上漲2.7個百分比，也讓因鷹式（Hawk）教練機與颱風戰機銷量不佳、本欲大舉裁員2千人的他們，得到了一場及時雨挹注。

訪問英國的沙國王儲薩爾曼（圖右），前往唐寧街官邸會晤首相梅伊（圖左）。（圖/美聯社）

但此訂單也遭到部份英國智庫和反對派人士質疑，打從沙烏地介入葉門內戰後，英國已從中在武器上，得益至少46億英鎊（約1,940.3億台幣）的利潤。如今再向沙國出售新型戰機，與首相梅伊先前表態「擔憂」葉門的人道狀況相比，顯得極為諷刺。

(中時電子報)