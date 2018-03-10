安麗盃》美女裁判張薰尹 希望另一半也愛撞球

2018年03月10日 12:09 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

張薰尹私底下像個鄰家女孩，搞笑又好鬥陣。（臉書翻攝）

安麗盃花式撞球賽被譽為「春天最美麗的戰爭」，場邊除了有「台灣最美裁判」之稱的陶薇薇，擁有B級裁判資格的北市大美女好手張薰尹，也已連兩年擔任記錄組裁判。有趣的是，張薰尹在國三開始接觸撞球，竟然是因為「聽媽媽的話」！

「小時候學鋼琴、跳舞、畫畫，結果都坐不住，媽媽說：『那妳去打撞球好了！』」張薰尹笑著說，其實撞球場通常是男生多，有女生通常也是「女朋友」居多，「女球員」很少，她自豪說：「我可是來打球的！就算是花瓶，也是會打球的花瓶！」

張薰尹（右）打球時就認識大眼妹周婕妤（中），也在安麗盃場邊開心合影。（臉書翻攝）

撞球不但激發張薰尹的興趣與熱情，也讓她藉此升學，接受正規的撞球訓練。她說，撞球或許上手不難，其實細膩度很高，真要將球桿與母球操控自如，還是需要系統化的訓練，「真的不是大家想得這麼容易滴～」

張薰尹嘗試以裁判身分來參與自己喜愛的撞球運動。（李弘斌攝）

至於拿著球桿站上安麗盃舞台，張薰尹謙虛的說，自認球技沒有好到能當職業選手，「既然對撞球有熱情，裁判執法也是一種方式。」不過今夏將從北市大休閒運動管理系畢業的她，也很清楚不論是當球員或裁判，自己進入社會不可能靠撞球吃飯，但她還是會將這個興趣，放在人生很「重要」的位置。

「我不喜歡太黏的情人，」談到自己理想的對象，張薰尹說，希望能有彼此的空間，重要的是要走一輩子的伴侶，要能夠合得來、有共同的興趣，「如果未來另一半可以偶爾陪我打打撞球、聊聊車子，我覺得就很不錯了。」

(中時電子報)