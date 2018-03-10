田徑》葉政彥入主田協 蔡辰威8年完美交棒

葉政彥當選第12屆田徑協會理事長，前理事長蔡辰威將協會印信交接。(黃秋倫)

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中時電子報

中華民國田徑協會10日進行第12屆理監事改選，前中華奧會主席蔡辰威完美交棒，改由桃園市體育會理事長葉政彥入主協會，期盼大家共同努力能在今年的亞青、青奧與亞運再創佳績。

第12屆田徑協會今日改選完畢，由葉政彥接掌理事長，改選結束大合照。(黃邱倫)

蔡辰威在兩任8年期間出錢出力，選手們屢屢在國際賽繳出亮眼成績單，尤其是去年台北世大運男子標槍選手鄭兆村石破天驚擲出91.36公尺，改寫了亞洲紀錄，讓世界各國看到了台灣田徑的發展潛力。

新任田協理事長葉政彥贈送禮品給卸任理事長蔡辰威。(黃邱倫)

葉政彥表示，蔡理事長對於台灣田徑的貢獻有目共睹，他也將秉著這份信念持續推廣田徑運動，誓言帶領台灣田徑邁向世界舞台。

葉政彥與蔡辰威完成交接後，立即聘任蔡辰威擔任協會榮譽理事長，續聘翟學電與朱文慶(高雄市體育會理事長)為副理事長，新聘新北市田徑委員會主委吳清標為副理事長，共同協助會務發展。

至於掌管協會發展重要任務的秘書長一職依舊由王景成留任。國手出身的他，早年擔任桃園市田委會總幹事，2003年接掌田協秘書長，14年來對選手、教練、裁判與各縣市委員會深入了解，協調能力強，內部管理也充分授權，績效卓著，深受體育署與各界肯定與支持。

王景成說，田協10多年來積極向下紮根，對於潛優選手更是不遺餘力，鄭兆村、黃士峰、陳傑、楊俊瀚都是當年發掘出來的潛優小將，如今已能獨當一面，在國際賽也有著優秀表現。

王景成表示，國體法上路，體育署希望各單項協會拔擢傑出選手擔任理事，因此這次改選包含張銘煌、劉元凱這些中生代都順利當選理事，陳鴻傑當選監事，這些優秀運動員理監事未來將成為協會重要的發展力量。

王景成說，今年有三場國際大賽，分別是6月日本岐阜亞青錦標賽，目標拿下5金，阿根廷青年奧運盼能奪得獎牌，至於8月雅加達亞運會則鎖定1金1銀2銅，突破男子52年零金(1966年曼谷亞運男子十項)，鄭兆村和黃士峰將是最佳雙保險人選。

(中時電子報)

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