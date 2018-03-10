美黛告別式 85歲林沖親送別

美黛日前逝世，今舉辦告別式。(盧禕祺攝)

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美黛女兒帶領大家唱〈意難忘〉。(盧禕祺攝)
吳靜嫻出席美黛告別式。(盧禕祺攝)
葉蔻出席美黛告別式。(盧禕祺攝)
林沖(右)出席美黛告別式。(盧禕祺攝)
侯麗芳上台致詞。(盧禕祺攝)
侯麗芳(左起)、葉蔻、金澎、孔蘭薰出席美黛告別式。(盧禕祺攝)
康凱與老婆。(盧禕祺攝)

資深歌手美黛1月29日病逝，享壽79歲（虛歲80歲），今早於二殯舉辦告別式，生前眾多藝人好友紛紛前來送她最後一程。

85歲「鑽石歌王」林沖稱是她的歌迷，「很喜歡她的《意難忘》，她非常親切，對我講話溫柔、客氣、也不驕傲。」他表示，兩人很喜歡歌曲〈當你老了〉，美黛還曾一句一句唱給他聽。林沖因開過刀，現在仍在復健，但腳仍不太舒服，走路一跛一跛，但他表示現在身體很好，下個月還要去美國巡迴演出。

吳秀珠當時在得知美黛死訊時情緒幾近潰堤，她今受訪表示美黛很勤儉持家，「她對自己小氣，但對別人很大方。」她回憶每次美黛要請吃飯，她都說自己吃太多會胖，「她總是坐公車、帶便當，卻會請我們吃大餐。」最近一次看到她是半年前，當時她氣色很好，兩人還談笑風生，但最近打電話到美黛家都沒人接，吳秀珠以為她去教課，收到訃聞震驚不已。

轉行從醫的葉蔻今也到場，她表示自己3歲就聽美黛的歌曲，語帶哽咽說：「美黛姐是我敬重的藝人，她對後輩提攜非常努力，她第一次看到我，說很喜歡我的歌。」此話給予葉蔻相當大的鼓勵。葉蔻說，去年兩次跟她同場演出，她總會關心葉蔻的健康，她也提到：「每次我們在後台拍照，她都說『不要拍啦！每拍一次靈魂就被攝走一次。』」

(中時)

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