國際自由車環台賽浪漫台三線站3／13登場 周邊道路實施交管

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「2018國際自由車環台賽－浪漫台3線站」，將於13日盛大舉行，橫跨新竹縣、苗栗縣、台中市等3縣市，車隊行經範圍從台三線卓蘭大橋、東勢大橋至豐勢路；交通局指出，自3月11日起至3月13日周邊道路實施交通管制，籲請民眾多加留意，並配合現場員警或交通指揮人員疏導。

交通局長王義川說，配合「2018國際自由車環台賽－浪漫台3線站」舉行，自3月11日至3月13日止，台3線149K+152(卓蘭大橋)至台3線162K+400(豐勢路、明德路口)，以及石岡區豐勢路(明德路至石岡街)全日道路禁止砂石車通行。

3月13日上午11時至下午2時整，台3線157K+986(東勢大橋)至台3線162K+400(豐勢路、明德路口)南向車道禁止車輛通行；北向車道劃設調撥車道。3月13日上午11時至下午6時整，石岡區豐勢路(明德路至石岡街) 除警備車、消防車、救護車等外，道路禁止車輛通行。另外，公車改道部分，民眾可參閱公車站牌上的改道通知。

客委會強調，自由車一向都是國際主流運動賽事，公路賽事更是一項講求速度的競技運動，因此必須於賽事路段進行交通管制，確保選手及民眾的安全；雖交通管制帶來不便，請民眾多給予包容，也請共同為參賽選手加油。

(中時)

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