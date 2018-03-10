中視《改變的起點》拍戲拍到險癱瘓！花系列凍齡女神涂善妮爆昔日秘辛

2018年03月10日 12:09 中時電子報 綜合報導

以花系列女主角爆紅的凍齡女神涂善妮，日前為了宣傳中視八點檔大戲「軍官情人」，接受「改變的起點」節目專訪，10年沒拍戲的涂善妮坦言，再次復出選擇詮釋”嗆辣女作家”一角，主要誘因竟是來自”虛榮心作祟”! 而紅遍90年代的涂善妮當年戲約不斷，連續ON檔天天拍戲，三天兩頭不睡覺卻也導致健康亮起紅燈，在一次拍戲時瞬間手麻無力，險些癱瘓，成名背後辛酸不為人知。

花系列凍齡女神涂善妮。（中視提供）

而許多人都好奇，十年不拍片，復出就接下「軍官情人」裡「女皇」角色，到底是為什麼?涂善妮笑著說：『40歲的美魔女，看起來應該是幾歲呢? 看起來應該更年輕30幾歲，對不對? 可是那時候我快50了，你不會覺得很虛榮嗎?』，如果不說，大家應該很難相信涂善妮已年過五十，而他強調保持凍齡的秘訣就是一顆「年輕的心」，所以對於挑戰「40歲美魔女」，自然是自信滿滿。

花系列凍齡女神涂善妮。（中視提供）

被稱為凍齡女神的涂善妮對於保養與健康特別重視，最主要原因來自一次拍戲中，左手險些癱瘓的健康警惕。十年間接了40多部作品的她，當年因連續趕拍ON檔戲，涂善妮說『那次也是兩三天沒什麼睡，然後武打戲又很耗體力，結果拍到一半，突然手上的刀子掉了下來，然後手也掉下來了，左手忽然間沒有知覺，整個麻掉了…』，當時她硬撐著完成這場戲，『後來就嚴重到休息一個月…各大醫院都做過檢查，榮總、三總、台大都檢查不出哪裡有毛病…後來找針炙醫生每天來針炙，每天身上扎一排針，治了一個月，運氣好碰到一個好醫生，好了再回來繼續拍…』。

再次回到螢光幕前的涂善妮，期待有優質戲劇製作團隊來找她，讓她過足戲癮，圓滿人生下半場的戲劇築夢。

(中時電子報)

涂善妮日前為了宣傳中視八點檔大戲「軍官情人」，接受「改變的起點」節目專訪。（中視提供）