護理全聯會30而立 白衣天使研發創新器材

2018年03月10日 12:42 中時 王文吉

29位優秀護理人員獲頒「護理創新競賽獎」。（王文吉攝）

慈濟科技大學護理系副教授林祝君（左）及亞東紀念醫院泌尿科病房副護理長鄧佳美，分別以「連動式安全針具」「尿到嗶除」獲獎。（王文吉攝）

慈濟科技大學護理系副教授林祝君（左）及亞東紀念醫院泌尿科病房副護理長鄧佳美，分別以「連動式安全針具」「尿到嗶除」獲獎。（王文吉攝）

慈濟科技大學護理系副教授林祝君帶領學生研發「連動式安全針具」（右）減少護理人員被針扎的風險。（王文吉攝）

亞東紀念醫院泌尿科病房副護理長鄧佳美（右）結合釣魚及磁吸原理，研發「尿到嗶除」尿袋提醒器，可提醒家屬或護理人員清理。（王文吉攝）

護理全聯會舉辦第10屆第3次會員代表大會，共有504位護理人員參加，場面盛大。（王文吉攝）

中華民國護理師護士公會全國聯合會10日在台中福容大飯店舉辦第10屆第3次會員代表大會，共有504位護理人員參加，並頒發「護理創新競賽獎」，場面盛大。理事長高靖秋表示，護理全聯會近年持續榮獲內政部全國性職業團體工作績效考評「優等獎」，將以「感謝」、「團結」及「心連心」為主軸，與護理人員肩並肩，共同迎接「護您」30周年。

衛生福利部長陳時中到場頒發「護理創新競賽獎」，共有29位優秀護理人員獲頒獎狀及獎金，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳、台中市衛生局長呂宗學也到場共襄盛舉。現場展示「尿倒嗶除」及「連動式安全針具」護理創新器材，許多與會護理人員好奇上前觀摩試用。

亞東紀念醫院泌尿科病房副護理長鄧佳美表示，她聽聞其他醫院患者，因為家屬來不及定時倒尿袋，而造成病患感染而重複開刀3次！她結合釣魚及磁吸原理，利用磁鐵當魚餌，當尿袋脹滿時，會撐開磁鐵，進而牽動蜂鳴器，「尿到嗶除」可提醒家屬或護理人員清理。

慈濟科技大學護理系副教授林祝君帶領學生發明「連動式安全針具」，希望能減少護理人員被針扎而感染愛滋、C肝等傳染病的風險。她說，台灣平均每15分鐘就有1位護理人員被針扎傷，她這個發明不僅減少護理人員被針扎，還拿下2017台北國際發明展的金牌以及2017年日本東京創新天才發明展！

高靖秋表示，這些獲獎護理師都是不捨病患及同袍受苦，而研發護理創新器材，除能減少醫療人員工作負擔，提高病人醫療品質，得獎作品甚至優秀到國外參展，奪冠軍光榮回國。

高靖秋並預告，護理全聯會即將邁入第30年，在這一年將會舉行舞蹈人氣賽，還將製作《天使之歌》並邀請護理人員演唱、辦理全國性護理人員健康促進活動及南丁格爾護理體驗營等，展現「我們變年青了」態度，共同迎接護理全聯會「護您」30周年的里程碑。

(中時)