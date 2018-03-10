MLB》看衰大谷翔平 美球探：打擊僅高中生水準

2018年03月10日 12:13 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平想到大聯盟「二刀流」，春訓即面臨考驗，投打兩端表現都不盡理想，美國《雅虎體育》記者派森(Jeff Passan)統整8名球探對大谷打擊的評價，其中1名球探看過大谷跟響尾蛇投手戈德利(Zack Godley)交手後，直接了當的說，「他(大谷)感覺就像高中生打者。」

大谷想成為少見的投打雙棲好手，但至今先發投3場，雖球路犀利，內容卻有待加強，打擊方面更是11打數1安，打擊率不到1成。球探們認為，大聯盟投手會不斷用內角球休禮大谷，大谷打擊仍有缺點，至少需在小聯盟打500個打席，才有機會成為大聯盟級打者。

派森指出，這些球探給出這樣的看法，不只單看大谷春訓的成績，更多是來自大谷站在打擊區時的感覺。球探們以大谷對決戈德利的打席為例，該打席大谷先被1顆走後門的沉球逼退，讓戈德利取得1好球，接著被2顆曲球解決掉。

1名球探直言，大谷感覺像個高中生打者，「因為他從未看過很好的曲球，他大多面對速球跟變速球，你是要求高中生打者跳級到大聯盟？」另1名球探認為，大谷容易被內角速球擾亂，影響他對其他球路的判斷；派森進一步指出，走後門的速球跟犀利的曲球，在日職並不常見。

球探表示，大谷具有成為好打者的身材，但需要時間，修正打擊身體平衡不好、揮棒時臀部會開掉等問題。大谷像哈波(Bryce Harper)一樣，採取高仰角的打法，也很有力量，但現在的大谷，只是不斷的打出大量滾地球。

派森認為，他敬佩大谷對打擊的信心，也覺得大谷有這樣的本事，「特別的球員，就要做點不一樣的。」但現在能挽救大谷的方法，是讓大谷多去面對低層級的對手。其中1名球探，更是毫不客氣的說，「你不能在大聯盟做中學，這是不被允許的。」

1名美聯球探認同這個說法，「但我不知道誰會是那樣的球員。」大聯盟不好投，大谷經過3場先發，已經明白這件事；更值得注意的，是大谷今(10日)熱身賽對上沒大聯盟球員的墨西哥聯盟球隊，投3局慘失6分，且第3局球速還掉到低於90英里(約144公里)。

大谷確實備受期待，天使也為了他，做出排6人輪值等多項改變。然而，派森直言，天使依舊有個難題，這也是不少人的疑問，「如果大谷真的如球探所預期，打擊打得不好，天使能忍多久才會決定讓大谷專注於投球？」

(中時電子報)