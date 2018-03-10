3月底決定新北市長人選 周錫瑋：誰決定的？

周錫瑋上午至中和區舉辦座談會。（王揚傑翻攝）

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國民黨新北市長參選人周錫瑋上午10時至中和區舉辦座談會，媒體詢問周陣營希望辯論採多數決，侯陣營則希望採共識決，周錫瑋表示，在民主制度中，從地方議會到中央議會所有討論事項無法達成共識的話，到最後都是表決，少數服從多數是民主制度的原則，這部分還可已在討論；重要的是，昨協調會議中有人說，黨中央3月底前要決定新北市長人選的提名，我們是想了解黨中央是那個人？還是哪次會議決定？

周錫瑋說，昨日已先去提案舉辦辯論會，提案也經會議的覆議，覆議後懸而為決，決定下周一上午再討論，我們尊重黨的決定，但黨的決定必須經過合法程序。

周錫瑋強調，第一，是由誰來決定3月底前完成新北市長的提名；第二，黨有提名辦法，也有今年底縣市長選舉的特別辦法，特別辦法是如果協調不成功，要辦幹部評鑑、意見徵詢、民調及黨員投票，這個法是一直存在的，是不是可以經過一個中常會就決定用全民調，這部分我只是提出來說應該遵守這個法，但是我不會很堅持，如果黨中央決定怎麼樣，我還是會尊重黨中央。

另外，對於民調希望能夠真正做到透明，讓民調不受到操縱、受到傷害，這對國民黨非常不好，所以建議由黨中央來做民調，這部分黨中央的代表說黨中央沒有做民調的能力，過去有，後來停了，我們希望黨中央可以好好思考。周錫瑋重申，黨中央做了任何決定，我們黨員還是會服從。

(中時)

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