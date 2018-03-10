侯友宜慢壘賽開球 場邊高呼：贏得友宜

侯友宜上午為新北市慢速壘球錦標賽開球。（王揚傑攝）

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侯友宜上午為新北市慢速壘球錦標賽開球。（王揚傑攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（10）日前往光復橋下壘球場，為新北市慢速壘球錦標賽開球。在場邊向球員致意時，新店慢壘隊員高呼，輸了球賽沒關係，今天「贏得友宜」，幽默的雙關，緩和了輸球的氣氛。侯友宜場邊暖身時也說，今天開球就是讓別人打的到，成就他人，別人歡喜自己也爽快，運動開心最重要。

對於9日在臉書呼籲賴清德院長關注新北軌道建設，侯友宜說，軌道建設對未來新北的發展很重要，其中南環、北環以及汐止民生線行政院都已核定，卻未納入前瞻計畫，新北市未來的軌道建設到底何去何從？賴院長必須向市民說清楚。侯友宜也說，新北市未來的發展是我內心的執著。

至於是否刻意拉高戰場對決賴清德，侯友宜則說，市民以及市政發展是最主要目標，大家應該一起開心並肩作戰，也樂見賴清德院長為新北多做一點建設。

外界關注的國民黨初選黨內協調，侯友宜表示，協調要在黨的規定之下，不要對立跟衝突，以團結為目標展開協商。侯友宜強調，協商是為了取得共識，應該和諧的面對，沒有多數少數的問題，而是否親自前往，將看行程安排而定。

此外，對於記者將這場球賽比喻初選，侯友宜笑稱，比賽就是要和氣團結，用開心的心情，友誼的感情，讓大家緊密結合在一起，這才是比賽的目的。

(中時)

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