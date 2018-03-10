首波花博志工招募影片 以在地志工邀民眾共同響應

影片中在神岡區擔任志工的林煜紘，希望把大台中所有景物行銷到全世界！（陳世宗翻攝）

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迎接2018台中世界花卉博覽會，台中市政府廣邀民眾加入花博志工行列！10日特推出首波志工招募影片，邀請神岡、大里、后里、大雅等志工在影片中擔任主角，由在地人熱情邀請在地人一起響應花博。社會局表示，凡年滿16歲具服務熱忱民眾，都歡迎加入志工行列。

社會局表示，2018台中世界花卉博覽會，將於11月3日至108年4月24日，在外埔、豐原、后里登場，除工作人員外，長達半年展期，將動員至少2萬名志工共同參與；活動後並規畫一套志工人才資料庫，成為未來大型活動的重要人力來源，為花博活動後留下重要資產。

目前除社會局花博志工資源中心強力招募志工外，新聞局特別拍攝志工招募影片，以「在地志工，用愛凝聚」、「志工活力，花博藝術」、「志工初心，花現台中」為主軸；邀請神岡、大里、后里、大雅等志工在影片中擔任主角，透過在地人熱情邀請在地人加入。

新聞局指出，影片中在神岡區擔任志工的林煜紘，希望把大台中所有景物行銷到全世界；大里區志工周梁玉珍說，做任何志工都很開心；大雅志工黃淑珍認為擔任志工會很有成就感；后里志工黃仁祈說，希望大家踏出家門一起去花博當志工，一起聆聽花開的聲音。

目前花博志工已有部分服務組別額滿，有興趣報名民眾，歡迎加入客服組、交通組、導覽組、展演組、衛生組與指引組，共同創造台中花博盛會美好經驗。報名詳情請洽花博官網，或洽花博志工資源中心04-24372507分機10-14。

(中時)

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