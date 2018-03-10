1個多月4起列車出軌 阿里山森鐵改善再停駛3個月

台鐵宣布，阿里山森鐵自3月12日起繼續停駛3個月。（台鐵提供）

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從1月18日至2月25日，阿里山森鐵1個多月內發生4起列車出軌，台鐵局宣布2月26日至3月11日暫時停駛，讓阿里山森鐵進行為期14天的檢修。不過經多位專家勘查發現，森鐵有必要進行全面性檢修，台鐵今（10）再表示，森鐵繼續停駛3個月，已購票旅客可全額退票，免扣手續費。

阿里山森林鐵路位處山區，路線陡峭、彎道多，路線養護不易、經年累月致路線及車輛磨損嚴重，為長治久安、根本改善路線體質，台鐵局與農委會林務局邀集各領域專家組成專案小組，經過多日縝密的檢查，認為以行車安全為前提，森鐵有必要進行全面徹底的改善工程。

台鐵局營運組組長簡信立指出，原本2月26日至3月11日停駛，是優先把較差的地方做補強，但交通部相當重視4起事故，於是組成調查小組，到森鐵深入量測、檢查，發現幾起事故都是車輛與路線的關係，也提出相當多意見。

簡信立說，阿里山森鐵屬於高山鐵路，車輛、軌道磨耗會更嚴重，加上山區降雨頻繁，邊坡容易鬆動，泥土順水流下與道渣混在一起，還會產生泥化，讓路基變得不扎實，列車經過就有風險。

簡信立表示，停駛3個月期間，車輛將做特級檢修，包括車輪、數據方面全面性檢查；路線方面，則要改善泥化，進行路基補強與水溝清理工作，這些都需要透過公開招標，台鐵與林務局會保持密切合作，確保森鐵行車安全。

阿里山森林鐵路管理處宣布，阿里山森鐵本線（嘉義~十字路站間）3月12日記續停駛3個月，受到影響的旅客，可於1年內持乘車票至森鐵及台鐵各車站辦理全額退票，免扣手續費。

(中時)

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