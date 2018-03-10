病死嬤遭鼠啃 髒屋1周內打掃乾淨

2018年03月10日 13:29 中時 徐養齡

唐姓婦人外孫女（右）10日在社工帶領下，回到煥然一新的老家。（徐養齡攝）

唐婦陳屍的客廳原本髒汙不堪，如今已被打掃得煥然一新。（徐養齡攝）

屋內外原本堆滿垃圾，如今已被打掃得煥然一新。（徐養齡攝）

新竹市日前發生老鼠啃屍的社會邊緣悲劇，死者唐婦1家7口都是身障人士，住在宛如地獄般的髒汙環境，引起社會譁然。社會處連日來結合社福團體力量，將房子打掃得煥然一新，10日安排「入厝」，一家人總算破涕為笑。

唐婦家人們上午從旅社回到老家，念國小的外孫們迫不及待衝上2樓房間，驚訝說「變好漂亮喔！」原本堆積如山的資源回收雜物及垃圾已被清理乾淨，地板黑黑一層汙垢也被刷掉，換上新床、新被單，就連牆壁也全面粉刷過。

社會處表示，過去一周，社會處透過環保局、伊甸社會福利基金會、心理衛生協會、智障福利協進會、動保所及二手家具店等單位協助，全面清掃、消毒、粉刷、更換家具，清出10餘車垃圾，過去老鼠、蟑螂亂竄，惡臭髒汙的狀況已不復見。

6旬唐婦本月3日被外孫女發現倒臥在客廳破爛沙發上身亡，臉部疑遭老鼠啃咬，兩眼圓瞪，死狀甚慘。3層透天滿地排泄物，1家7口長期住在垃圾堆中，處境堪憐，社會處緊急將一家人安置旅社，全面整理環境，並指導金錢使用，讓悲劇不再重演。

(中時)