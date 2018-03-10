馬斯克抱怨陸關稅 萬鋼：中美科技創新合作 不會有障礙

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隨著中美貿易摩擦逐漸升溫，美國特斯拉CEO馬斯克推特發文向美國總統川普抱怨中國對電動車關稅不公的問題。對此大陸科技部部長萬鋼今（10）日回應，中美在電動汽車的合作十分緊密，且除了電動車交流，其他可以談的東西也很多，中美的科技創新合作不會有障礙。

馬斯克近日在推特上呼應川普在進口關稅上的政策，希望川普可以重點關注中美間在電動汽車及相關領域的貿易不平衡問題。馬斯克在推特上稱，基本上他反對進口關稅，但目前的規定讓情況變得相當艱難，「就像穿了鉛鞋參加奧運競賽」。特斯拉一直希望可以進入中國這個全球的最大汽車市場，但「與地方政府談判遇到困難」。

面對馬斯克的抱怨，萬鋼今（10）日出席大陸全國「兩會」期間舉辦的記者會時回應，他和馬斯克已經認識很長時間，2008年初他還曾駕駛過特斯拉最早一代的電動汽車，和馬斯克的接觸過程中，沒聽到其對中國提出什麼問題。

萬鋼表示，中美在電動汽車的合作十分緊密，中國和美國能源部有一個聯合研究中心，其中包括三大關鍵內容，第一是節能建築、第二是清潔煤利用、第三個是電動汽車。包括卡車的高效使用，這個合作在科技創新的平面上並沒有障礙。

萬鋼稱，如果有什麼問題，覺得我們都可以溝通交流，我也很歡迎美國的企業家能到中國來，除了電動汽車以外，萬鋼說，中美可以談的東西還有很多，只要多溝通、多交流，中美的科技創新合作是不會有障礙的。

萬鋼說，從1978年開始，當時鄧小平初次訪美的時候，就簽訂了關於中美科技合作，這個合作一直進行到現在，陪伴著中國改革開放的40年，也取得了豐碩的成果，他很希望這些合作順利進行下去，他也很有信心。中國的電動汽車發展是世界電動汽車轉型升級的一個重要環節，他歡迎各國的電動汽車都到中國市場來，使中國都能夠享受到多樣化的產品和多樣化的服務。

(工商)

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