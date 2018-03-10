HBL》南山逆轉勝永仁 睽違18年再闖決賽

南山高中粘詩婕切入強攻。(李弘斌攝)

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中時電子報
／台北報導
永仁高中鄭慧慈單打。(李弘斌攝)

106學年HBL高中男女甲級籃球聯賽，10日小巨蛋點燃戰火。女子組四強賽首戰南山對永仁就上演逆轉勝戲碼，南山扛住首節一度雙位數落後劣勢，67比64逆轉勝去年亞軍永仁，睽違18年再闖決賽。

南山女籃104學年重起爐灶，86年度隊史首度殺進決賽，決賽敗給穀保家商，該年前中華女籃國手馬怡鴻在陣中，88學年度拿下隊史首冠。

永仁高中去年決賽敗給普門，曾在101學年、102學年拿下2連霸，瞄準隊史第3冠，永仁開賽就趁南山慢熱，在超級菜鳥鄭慧慈率領下一度拉開到雙位數領先。次節最後兩分鐘，南山禁區大將陳雅彤、吳明臻連兩次3分打，半場結束追到僅兩分差距。

不過半場打完攻下10分的吳瑋茹，前兩節就吞4犯為永仁禁區埋下隱憂。易籃後南山菜鳥陳昱潔強攻逆轉超前，但永仁莊家淯、林佳蓉跳出要回領先。

南山主將陳雅彤決勝節挺身而出，吳明臻、李吟祺兩記外線冷箭，拉開7分領先，反觀永仁第4節籃框加蓋，單節僅進帳10分，南山終場67比64擊敗去年亞軍永仁，繼88學年度後睽違18年再闖決賽。

永仁林佳蓉24分最佳，吳瑋茹14分，南山李吟娸14分、8籃板，吳明臻12分、4籃板，菜鳥陳昱潔11分、3籃板。

(中時電子報)

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