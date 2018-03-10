台版＃MeToo！高市體操教練遭指控長年性侵女選手

2018年03月10日 13:45 中時電子報 張達智 、中國時報 劉宥廷 、中國時報

女選手貼出一張婦產科診斷證明書，表示是體操教練帶受害人去驗孕時的診斷證明書。（取自《爆料公社》）

(15:06，新增高雄地檢署說法)「#MeToo！」風潮吹到台灣！高市一名國小體操教練，遭昔日女弟子在臉書《爆料公社》發文指控，從國中時期就遭到教練性侵，時間長達10年，且受害者不只她一人。

這位昔日體操女選手在《爆料公社》貼文說道：「『我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練........』」

女選手表示，自小由阿公阿嬤在養，幼稚園時教練將她帶入體操界，她幾乎把教練當作自己的父親一般的尊重。誰知，上了國中開始發育時，教練逐漸嶄露可怕的面容，常會不經意地處碰私處或上半身。

「常常看到他叫學姊幫他按摩，或許是我的懵懂不知，但我都覺得學姊怪怪的。後來他也會叫我幫他按摩，當時我真的覺得幫自己的爸爸按摩，是一種孝順的表現。」

直到一次外地比賽，教練將她叫到房間，藉口賽前泡澡放鬆，接著就奪去了女選手的童貞。

儘管已是15年前的往事，但女選手看到近期美國體操隊醫性侵案、香港欄后呂麗瑤公開被男教練性侵等新聞，決定站出來公開自己遭遇，並且已經報案。

女選手表示，希望司法最終能夠給予這名「狼師」應有的懲罰，也不希望再有下一位受害者出現，更呼籲「如果你是曾被性侵的女孩子，你不孤獨，這不是你的錯，只要你願意講出來，就算是匿名，也會有人聽，你可以幫助更多人逃離這樣子的煉獄，你可以讓這個禽獸都不如的人，繩之以法。」

高雄地檢署指出，今年2月間接獲被害女子告發，2月6日馬上以專案指揮方式立案，由主任檢察官楊碧瑛、檢察官鄭靜筠及婦幼隊、社會局家防中心、教育局成專案小組，開會討論並開始調查，目前已有2名被害人出面指證。

依被害人描述發生時間距今約15年前，專案小組擴大偵辦，釐清是否有還有其他被害學生，目前除了報案被害人之外，也再掌握還有一名被害人；檢警表示，強制性交的追訴期是20年期限，若有其他被害人希望能出面指證。

(中時電子報)