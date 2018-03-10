蘇起：中美未溝通前不會武統

友善列印
旺報

台北論壇董事長蘇起10日針對美中台關係表示，未來中美關係仍為主軸，兩岸、美台、台日均為附庸，中共對台政策也已定調，但在美中未充分溝通前大陸不會武統，會加強「促進和統」，緩和內部上升的武統壓力。談到《台灣旅行法》，蘇認為該法案重要性不若媒體表述，但美國若未來派超過助理國務卿層級訪台就是突破，以今年兩岸氣氛及習近平目前聲勢，預計大陸反應會很強。

中華民國國際關係學會10日上午舉行「大陸兩會之後的美中台關係」座談會，受邀出席的蘇起分析稱，未來美中台關係主要還在美中，台美、兩岸、台日都相對不重要，台灣與大陸都面向美國，兩岸雙方則側視對方，大陸去年人事開始轉向面對美國，人事佈局從王岐山、汪洋、楊潔篪、劉結一、戴秉國、楊明杰等陸續到位，台灣是最近國安人事改換才有佈局，但大陸已領先大半年。

蘇起表示，美中關係受制於美國內政，美國罕見在貧富、左右、內外、上下等面臨內部分化；他表示過去曾遇到川普前幕僚，聽聞川普只問幕僚事實、不問意見，「把他們當siri」，可以感受到華府幕僚層非常挫折。此外，美中關係不可避免成為美國內鬥一部分，北京苦於找不到可以說了算的對話對象，而台北是苦於找不到夠份量的對話對象，台北也苦惱見不到北京見得到的人。

談到兩岸，蘇起稱中共對台政策已定，他不擔心武統，但北京會促進和統並加強力道，北京會告訴內部的人不要急、看大陸如何不流血把台灣拿下，台灣面臨和統壓力大；此外，中共中央政治局常委汪洋2月2日談到兩岸「面臨風險挑戰」，這是過去對台工作會議所無，他也注意到「弘揚中華文化」先於「心靈契合」，先後順序不一，意味「心靈契合」已與統一脫鉤。

(旺報)

馬斯克抱怨陸關稅 萬鋼：中美科… 廣州油菜花旅遊文化節開幕 活動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。