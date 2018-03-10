蘇起：中美未溝通前不會武統

2018年03月10日 13:48 旺報 徐維遠

台北論壇董事長蘇起10日針對美中台關係表示，未來中美關係仍為主軸，兩岸、美台、台日均為附庸，中共對台政策也已定調，但在美中未充分溝通前大陸不會武統，會加強「促進和統」，緩和內部上升的武統壓力。談到《台灣旅行法》，蘇認為該法案重要性不若媒體表述，但美國若未來派超過助理國務卿層級訪台就是突破，以今年兩岸氣氛及習近平目前聲勢，預計大陸反應會很強。

中華民國國際關係學會10日上午舉行「大陸兩會之後的美中台關係」座談會，受邀出席的蘇起分析稱，未來美中台關係主要還在美中，台美、兩岸、台日都相對不重要，台灣與大陸都面向美國，兩岸雙方則側視對方，大陸去年人事開始轉向面對美國，人事佈局從王岐山、汪洋、楊潔篪、劉結一、戴秉國、楊明杰等陸續到位，台灣是最近國安人事改換才有佈局，但大陸已領先大半年。

蘇起表示，美中關係受制於美國內政，美國罕見在貧富、左右、內外、上下等面臨內部分化；他表示過去曾遇到川普前幕僚，聽聞川普只問幕僚事實、不問意見，「把他們當siri」，可以感受到華府幕僚層非常挫折。此外，美中關係不可避免成為美國內鬥一部分，北京苦於找不到可以說了算的對話對象，而台北是苦於找不到夠份量的對話對象，台北也苦惱見不到北京見得到的人。

談到兩岸，蘇起稱中共對台政策已定，他不擔心武統，但北京會促進和統並加強力道，北京會告訴內部的人不要急、看大陸如何不流血把台灣拿下，台灣面臨和統壓力大；此外，中共中央政治局常委汪洋2月2日談到兩岸「面臨風險挑戰」，這是過去對台工作會議所無，他也注意到「弘揚中華文化」先於「心靈契合」，先後順序不一，意味「心靈契合」已與統一脫鉤。

(旺報)