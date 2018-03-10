基隆嶼磯釣首傳事故 釣客落海頭部重創死亡

2018年03月10日 14:12 中時 李其樺

新北市45歲吳姓男子今（10）日上午搭乘娛樂漁船前往基隆嶼附近礁岩磯釣時，不慎落海，送醫急救後仍因頭部重創不治；這也是基隆市去年3月開放磯釣以來首起意外事故。

據悉死者吳姓男子為新北市林口人，今天上午6點43分吳男與同伴從基隆八尺門漁港搭乘娛樂漁船出海，在基隆嶼東北坑外礁磯釣，過程中疑因風浪過大，吳男失足落海，頭部撞擊礁岩，當場失去意識；同伴見狀將吳男救起，海巡隊獲報協助通報救護車，將昏迷的吳男送往基隆醫院急救，仍於上午11時宣告不治。

基隆市府產發處海洋事務科長蔡馥寧表示，當天共有11名釣客在東北坑外礁磯釣，符合磯釣人數20人上限規定；吳姓釣客當時身上有穿著救生衣和釘鞋，本人也有簽署切結書，一切符合磯釣規定，初步排除人為因素和業者疏失。

蔡馥寧指出，按照《基隆市島礁磯釣證管理及收費辦法》規定，娛樂漁船出海必須保200萬意外險外，另外，必須為從事磯釣釣客加保傷害險20萬元、意外險200萬元，因此意外身亡的吳姓釣客家屬共可獲理賠400萬元。

蔡馥寧表示，去年3月1日基隆市開放基隆嶼周邊18座島礁磯釣，至昨日截止共發生3起釣客落海事故，1人輕傷送醫，2人自行游上岸，呼籲民眾出海機務必穿著救生衣和釘鞋，並簽署切結書；業者也應在天候良好情況下載釣客出海磯釣。

(中時)